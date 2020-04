El editorial de Roberto Navarro a un mes de la cuarentena: "No lo hicimos entre todos, lo hicimos a pesar de muchos"

El director de El Destape, Roberto Navarro, realizó su imperdible editorial de las 10:00 en El Destape Radio (FM 107.3) y se refirió al gran logro de la sociedad argentina en la lucha contra el coronavirus al cumplirse un mes de la cuarentena obligatoria.

"Los países en el Mundo siguen contando muertos a diario y donde parece que va a aflojar, repunta", enfatizó el periodista y remarcó que mientras en muchos lugares se desbordan los hospitales o la gente muere en plena calle, "en Argentina no y ya pasó bastante tiempo".

"Tampoco ves en la Argentina las góndolas vacías de los supermercados. A veces es difícil darte cuenta de las cosa que no te pasan. No hay saqueos tampoco. Y somos de los pocos países que eligió un gobierno no neoliberal".

"Nadie se levanta a la mañana y festeja que no está enfermo. Es algo natural".

"Nuestras organizaciones sociales están en los barrios para proveer alimentos en las casas. Los curas villeros también ayudan a los compatriotas. Tenemos a sindicatos ayudando, a intendentes que recorren las calles y son capaces de contener y asegurar la mayoría de las necesidades básicas estén resueltas", remarcó.

Por último, Navarro criticó a los medios de comunicación y a un sector de la oposición que buscan presionar al Gobierno para levantar la cuarentena y desmoralizar: "No lo hicimos entre todos, lo hicimos a pesar de muchos. Sorteando los obstáculos que pusieron, a pesar de los medios que te invitan a dejar la cuarentena. Un empresariado que no propuso poner unos mangos de lo que se llevaron para ayudar al prójimo .