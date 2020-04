El duro reclamo de Diego Brancatelli a los empresarios por la pandemia del coronavirus

Tras ausentarse las últimas semanas de Intratables, el periodista Diego Brancatelli reveló a qué se debió su faltazo y y mostró su preocupación por los despidos y los excesivos aumentos de precios por la crisis.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista reclamó: “Si vamos a hacer el esfuerzo, hagámoslo bien. Por favor”. “Hay muchos despidos. Empresas que no pagan sus salarios como corresponden a sus trabajadores. Precios por las nubes y el control no alcanza. Menos retenes en las calles con más circulación. No me lo cuentan, lo veo y vivo”, agregó.

“A los que me preguntan por qué no estoy en Intratables, les cuento que dividimos los equipos de panelistas en 2 grupos. Ahora hay 4. Desde el lunes seremos otros 4. Nos cuidamos entre todos”, informó el panelista sobre su continuidad en el ciclo de América.