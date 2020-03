El drama de una paciente oncológica cordobesa que se encuentra varada en Perú

“Nos cancelaron todos los vuelos, estamos varados en Máncora y no tenemos la posibilidad de llegar a Lima porque no nos dejan salir. Cerraron las terminales y los aeropuertos, no permiten hacer vuelos de cabotaje dentro de Perú. Estoy desesperada porque debo seguir con mi tratamiento de quimioterapia”, quién habla es Valentina Jaime, una cordobesa de 38 años, paciente oncológica, que está varada en la pequeña ciudad costeña de Máncora, en el norte de Perú, a 1.100 kilómetros de Lima.

El canciller Felipe Solá ya realizó gestiones ante el gobierno del presidente Martín Vizcarra para que Valentina y su pareja puedan viajar desde Máncora a Lima, donde serán repatriados por un avión fletado por el gobierno argentino.

Por la pandemia del Covid-19, Perú declaró el estado de sitio, y el viernes, el presidente Vizcarra destituyó a la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza. En el país andino hay 263 casos detectados de coronavirus Covid-19.

Valentina Jaime debía regresar el miércoles pasado a Lima, para retornar a Córdoba en un vuelo previsto el viernes a las 9.30. Por la emergencia sanitaria, el gobierno peruano virtualmente militarizó el territorio y la pareja cordobesa no puede siquiera viajar desde Máncora hasta la vecina ciudad de Talara que tiene aeropuerto y desde donde podría viajar a Lima.

Según el tratamiento que viene realizando, la joven cordobesa debía someterse a una nueva sesión de quimioterapia el próximo jueves 26 de marzo: “No sabemos qué va a pasar con nosotros; si nos dejarán llegar a Lima o no. Estamos con mucha incertidumbre y yo necesito seguir con mi tratamiento. Cuando llegue a Córdoba voy a seguir con la cuarentena; no la puedo hacer en Perú, debo regresar para seguir con mi tratamiento de quimioterapia”, contó Valentina.

La mujer y su pareja llegaron a Perú el 6 de marzo y desde el 12 están en el pueblo costeño de Máncora. Ahora no pueden salir. Además en este pueblo de la costa del Pacífico hay medio centenar de argentinos en su misma situación.

“No es bueno para mi tratamiento hacer la cuarentena acá, porque pasarían muchos días sin la sesión de quimioterapia. Si vuelvo cuanto antes, no pasaré tantos días sin mi tratamiento”, detalló Valentina, quién necesita un salvoconducto o permiso especial de tránsito que le permita llegar a Lima.

Desde Córdoba, los familiares de Valentina le dijeron a El Destape que el canciller Solá está dirigiendo las negociaciones con su par peruano Gustavo Meza-Cuadra para conseguir el permiso sanitario que le permita viajar a Valentina y su pareja a Lima, para luego regresar a Argentina. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también está al tanto de las negociaciones para salvar la vida de la turista argentina.