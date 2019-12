El contundente discurso de Máximo Kirchner en el Congreso: "Rifaron U$S35 mil millones para una campaña que perdieron"

Máximo Kirchner (Frente de Todos) cerró el maratónico debate del proyecto de la Ley de Emergencia en la Cámara de Diputados con un discurso en el que criticó con dureza a la gestión de Mauricio Macri. Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, cuestionó que varios de sus pares de la oposición hablan como si el gobierno anterior no hubiera existido.

De esta manera, el legislador se explayó: "Esto se parece más al 25 de mayo de 2003 que al 9 de diciembre de 2015. Parece que el gobierno de Macri no hubiera sucedido y hubiéramos saltado de 2015 a 2019, que nadie hubiera gobernado".

"¿Saben lo que es un superpoder? Creer que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos", continuó.

El momento en el cual fue aplaudido fue cuando Kirchner recordó que desde agosto a octubre pasados el gobierno de Macri "se comió 35.000 millones de dólares para ganar una elección que terminó perdiendo", y "ahora me quieren decir que no hacen falta las medidas para las pymes".

Y cerró: "Muchos han sido precarizados, han perdido derechos y otros a pesar a tener trabajo formal están dentro de la línea de pobreza".

"Fue una 'quijoteada' pagarle al FMI US$ 9.800 millones. Fue una quijoteada cancelar la deuda con el FMI en dos años y medio. Habrá que ver qué nombre le ponemos al haber endeudado al país en solo dos años con el FMI en u$s 44.000", completó Máximo Kirchner, en referencia a las gestiones de su padre, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, para reesctructurar la deuda y sacarse de encima los planes del FMI.