El contundente descargo de Nacho Viale contra Luli Salazar

Luciana Salazar decidió darse de baja del programa debut de Mirtha Legrand tras enojarse con Los Ángeles de la Mañana y El Trece por decir que ella y Máximo Thomsen-uno de los rugbiers del crimen de Fernando Báez Sosa- tenían algo en común.

"He decidido no asisitir al programa de mi querida Mirtha Legrand , a quien admiro y respeto, por un tema relacionado especificamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situación desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre", escribió Salazar en su cuenta de Twitter

Tras el anuncio, Nacho Viale, productor de Almorzando con Mirtha Legrand contó que se comunicó con la modelo y estalló en su cuenta de Twitter por la decisión.

"Paso a contar: Luciana Salazar se bajó del programa por un graph que apareció hoy en Los Ángeles de la Mañana y dijo que 'nunca mas irá a ningún programa de El Trece' ni se piensa sentar, hasta que el canal, la productora del programa le pidan disculpas", arrancó diciendo el nieto de Mirtha.

"Yo creo que esto es una falta de respeto y de profesionalismo total por parte de Luciana, a quien se lo dije, por eso lo hago público. También se lo dije a su abogada con quien también hablé, Ana Rosenfeld", afirmó y agregó: "No se hace esto a un programa en vivo. No se hace esto ante un lanzamiento. No se hace esto con los avisos de los diarios, la promoción en pantalla y redes lanzada. No se hace esto si uno es profesional a mi modo de ver".

Yo creo que esto es una falta de respeto y de profesionalismo total por parte de @lulipop07 a quien se lo dije, por eso lo hago público. También se lo dije a su abogada con quien también hable @AnaRosenfeldOk No se hace esto a un programa en vivo. — Nacho Viale (@nachoviale) March 6, 2020

Además, Viale aclaró que Salazar tiene el lugar en la pantalla de El Trece para hacer su descargo, si eso quisiera.

Podemos tener opiniones diferentes con @lulipop07 sin lugar a dudas. Ella "tomara las medidas que tenga que tomar por lo injuriada que se sintió hoy". — Nacho Viale (@nachoviale) March 6, 2020

Por otro lado, el productor confirmó que el reemplazo de la rubia este domingo será Marcelo Polino. "Gracias Marcelo Polino por tu 'toro' y tu don de gente. ¡Gracias por tu profesionalismo! Gracias por entender que Almorzando Con Mirtha y StoryLabArg nada tienen que ver con todo este tema", finalizó.