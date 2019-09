La actriz que interpretó a "La Chilindrina" en la histórica serie El Chavo del 8, María Antonieta de las Nieves, atraviesa el peor momento de su vida, luego del fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández. Quien fue la voz del narrador del "Chavo del 8" murió tras 48 años de matrimonio con la actriz, que puso en duda su deseo de continuar viviendo.

“Mi vida ha dado un cambio total. El amor de mi vida se fue. Tengo que pensar muy bien para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o no”, declaró la celebridad mexicana en diálogo con Televisa. Después de horas en el velatorio, de las Nieves decidió hablar con la prensa, pese a que había querido permanecer en silencio.

"No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa de que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, estaríamos juntos. Entonces él ha estado conmigo, estoy tranquila", relató.

"Les agradezco muchísimo que hayan estado todo el día aquí afuera. Mi idea fue no hablar con nadie al respecto. Es un momento muy difícil. He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decirles", señaló la actriz.