Luego de la polémica los dichos de Nicole Neumann por el maltrato animal en eventos tradicionales, tras la muerte del jinete en Jesus María, Denise Dumas cuestionó los dichos de la panelista y relativizó las similitudes entre la jineteada y tener un animal doméstico.

Ocurrió durante su programa de Canal 9, donde trataron el tema y lo debatieron: “Yo quiero separar algo, perdón, lo de las corridas de toros, eso es un espectáculo donde se larga un toro y no sale de ahí adentro hasta que no lo matan, de a poco, con un tipo desangrándolo, haciéndose el canchero. Acá estamos hablando de una tradición de un caballo que se mantiene salvaje y que durante un minuto el tipo trata de quedarse arriba, y gana, pierde y vuelve al campo. No tiene ningún trauma anterior”, afirmó Dumas.

“Pero el caballo no eligió estar ahí, el jinete sí y sabe el riesgo al que se expone”, le explicó Barbie Simons pero la conductora le contestó: “Tu perro ¿Eligió vivir en tu departamento encerrado todo el día? Este caballo hace eso un minuto y está en libertad toda su vida, tu perro no”.

“Pero mirá lo qué pasó en un minuto”, agregó Marcela Coronel. “Esas son las reglas del juego”, le contestó Dumas: “Y bueno, pero de esas reglas del juego son de las que habla Nicole, sin llegar al extremo del torero, hacen que una persona se muera por algo que, en realidad, no eligió el caballo”.

“Está perfecto revisar tradiciones, pero primero no comparemos con matar toros, pero de ahí a decir ‘y bueno, se murió”, terminó de discutir.