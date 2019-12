Donald Trump, en modo Navidad, habló de su aparición en la película Mi pobre angelito 2

Los fans de Home Alone 2 (Mi pobre angelito 2) recordarán la famosa aparición del Presidente de los Estados Unidos, en la cual dialoga con el pequeño Kevin (Macaulay Culkin). A 27 años del clásico navideño de los '90, Trump se refirió ha dicho cameo en una videoconferencia dirigida a las tropas estadounidense en el exterior.

"¿Es Home Alone 2: Lost in New York su película favorita?°, le preguntó un soldado en servicio, a lo que el mandatario republicano afirmó con una declaración: "Bueno, de hecho, yo hice un cameo en Home Alone 2. Muchos lo mencionan todos los años, especialmente en Navidad. Los niños me dicen <acabo de verte en la televisión>. Ha sido una buena película y yo era un poco más joven, por decirlo sutilmente. Y sí, fue un honor hacerlo".

Mi pobre angelito 2 recaudó más de 365 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las cintas más taquilleras de 1992. El famoso cruce surge cuando Kevin se embarca en el avión equivocado y termina en Manhattan, por lo que le pide una habitación en el exclusivo Hotel Plaza, entonces propiedad de Trump.