Detienen a un ex Gran Hermano candidato de Cambiemos por difundir información falsa sobre el coronavirus

El ex participante de Gran Hermano 2015 y ex candidato a concejal por Cambiemos, Matías Schrank, fue detenido por la división Cibercrimen de la Policía de Misiones por difundir fake news sobre el coronavirus a través de redes sociales.

El joven de 24 fue apresado el pasado lunes por la noche en la casa donde vive junto con sus padres después de un seguimiento para constatar que estaba viralizando información falsa mediante su cuenta de Twitter, según consignó Infobae. Tras la detención se labraron actas judiciales en su contra y Schrank recuperó la libertad horas más tarde, no obstante, quedó a disposición de la Justicia.

Al ex GH se lo acusa de infundir "temor público", una figura encuadrada en el artículo 211 de Código Penal que podría valerle de dos a seis años de prisión. Schrank tenía un alto perfil en las redes sociales, donde había emitido varios tweets sobre el COVID-19, pero desde la detención no volvió a publicar mensajes.

El ex finalista de la edición 2015 de Gran Hermano comenzó el año pasado su carrera política al participar como candidato a concejal Posadas por Juntos por el Cambio, bajo el sublema Ahora Sí. Según sus propias declaraciones, ya era militante de la Unión Cívica Radical antes de su paso por 'la casa más famosa del país' y aceptó la propuesta del ex candidato Pablo Velázquez para ser "ser un referente de esa juventud que no está siendo escuchada".

"Puedo empatizar mejor, entender las dificultades, inquietudes y problemas que tienen, y a partir de eso ir encontrando soluciones, decodificando lo que me están queriendo decir. Cómo son sus barrios, calles, cloacas, ámbitos básicos del municipio que tiene que ser resueltos para que tengan una buena calidad de vida, además del transporte, la salud y la educación”, sostuvo en ese entonces.