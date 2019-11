Después de colaborar en el vaciamiento, renunció el presidente de Aerolíneas Argentinas

La promesa de la "revolución de los aviones" del ministro Guillermo Dietrich significó el auge de empresas de aviación de dudosa estabilidad financiera y el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Ante el cambio de los aires, el último presidente de la compañía estatal, Luis Malvido, adelantó que renunciará con la salida de Mauricio Macri.

"En el día de hoy he presentado mi renuncia como presidente de Aerolíneas y Austral. Esa renuncia se terminará de hacer efectiva en el momento en que se designe un nuevo titular para las empresas, en el marco del recambio del Gobierno nacional", informó Malvido en una carta dirigida a los trabajadores de las firmas.

Malvido asumió su cargo en agosto de 2018 y siguió la línea de sus predecesores para que Aerolíneas pierda rutas ante la competencia, incremente su déficit y abandone su programa de mejora de la flota, que había puesto en marcha Mariano Recalde hasta 2015.

La proliferación de las 'low cost' implicó la masificación de trabajos con sueldos por debajo del mercado y la reducción de gastos a costa de reducir la seguridad de los pasajeros y empleados. Algunas empresas como Andes y Avianca fueron las primeras en presentar problemas en sus libros que les impiden continuar sus operaciones habitualmente. Los propios trabajadores de FlyBondi confesaron a El Destape que tienen miedo a volar: "siento que me subo (al avión) y que no sé qué puede llegar a pasar ese día". En el primer año, esa compañía registró 16 incidentes y 887 problemas en sus vuelos de distinto tipo.



Malvido, ex directivo de Telefónica, se congratulaba de haber despedido miles de trabajadores en 2001 para “salvar” a la empresa.

Mario Dell’Acqua, quien ocupó su asiento antes, tampoco había sabido mejorar las cuentas de la estatal. Días antes de reemplazar a Isabel Costantini había cobrado un bono de $ 40 millones de su ex empleador, Techint, como reveló El Destape.