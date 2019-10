Debate Presidencial: Viviana Canosa rompió el silencio y le respondió a Andy Kusnetzoff por las críticas

Después de que Andy Kusnetzoff apuntara contra el criterio de la Cámara Nacional Electoral por seleccionar a Viviana Canosa como posible moderadora de los debates presidenciales, la conductora le respondió con dureza. "Me impacta que mucha de la gente que me critica es la que habla de la inclusión", afirmó.

María Laura Santillán, Rodolfo Barili, Gisela Vallone, Guillermo Andino, María O' Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérez y Claudio Rígoli son los ocho moderadores elegidos. Aunque Canosa no está dentro de esa lista, fue confirmada para moderar en caso de que haya balotaje, junto a sus colegas Daniel López, Cristina Pérez y Alberto Lotuf.

La selección desató duros cuestionamientos por, entre otras cosas, no incluir periodistas de medios del interior del país. Uno de los más críticos fue Kusnetzoff quien cruzó a la Cámara: "¿Quién eligió a Canosa? ¿Por qué está ahí? Hace 10 minutos hacía espectáculos, no se la asocia con la política".

MÁS INFO Andy, sobre el debate: "¿Quién eligió a Viviana Canosa?"

En esa línea, profundizó: "Si el periodista no puede preguntar, es más bien un presentador. Hubiesen elegido conductores como nosotros, Marley o Guido Kaczka, entonces, y no periodistas políticos".

Tras sus comentarios, la conductora de Nada Personal salió a la carga. “Yo entiendo que no pueda no gustar algo, pero no es que me autoconvoqué. (…) Me impacta que mucha de la gente que me critica es la que habla de la inclusión, de más derechos a las mujeres, de no discriminar. Creo que mucha gente tiene doble discurso en los medios de comunicación, lamentablemente. Pero yo no tengo doble discurso”, apuntó.

“Estoy muy feliz. Felicité a Claudio Rígoli por el canal, y si no me tocaba a mí le hubiera tocado a otra persona, estaba bien igual. Por supuesto que es un re mimo al alma", sostuvo.

Y concluyó: "Yo nunca tuve un premio de nada, pero siento que está bueno porque siento que dejo mucho de mí. Soy una laburante. Que hagan lo que quieran, estoy muy feliz”.