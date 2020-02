Resumen de la semana: De la deuda y las jubilaciones a la vuelta de los '70

El ministro Guzmán presentó en el Congreso el plan de sostenibilidad de la deuda. Dijo cosas asombrosas, como que el FMI tiene responsabilidad en el préstamo acordado (o más bien en el aporte de campaña que le dio a Cambiemos) o que el gobierno no aceptará condicionamientos de parte del Fondo o de los bonistas. Incluso se burló amablemente de las indignaciones de los economistas serios por la falta de un “plan”, como esos que los mismos economistas aplaudieron durante 4 años y que durante esos mismos 4 años, cambiaron cada semana. Al escuchar al ministro, es difícil no recordar con cierta melancolía cuando Mauricio Macri, entonces Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires afirmó que debíamos “ir, sentarnos con el juez Griesa y hacer lo que diga”. Algo que efectivamente hizo apenas fue elegido presidente, lo que iba a permitir que volviéramos al mundo y llovieran inversiones. Claro que después pasaron cosas.

Al final de la presentación, los economistas serios manifestaron su disconformidad. Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación del mejor equipo de los últimos 50 kalpas, opinó que había sido un “discurso de cabotaje” y José Luis Espert, liberal peculiar que aplaude cada vez que el Estado avanza sobre nuestras libertades con la excusa de la seguridad, afirmó que “Guzmán nos lleva al default”. Algo asombroso si tenemos en cuenta la crítica de nuestra izquierda Boutique que denuncia exactamente lo contrario: que el kirchnerismo tiene como objetivo prioritario pagar la deuda.

Por su lado, la oposición parlamentaria con el humorista Mario Negri a la cabeza afirmó que la culpa de la deuda es del kirchnerismo, ese mismo kirchnerismo que según el ex ministro Dujovne era tan extravagante que el mundo le dio la espalda y no le prestó ni un dólar. Al parecer, el kirchnerismo es El Aleph.

El viernes, el Gobierno anunció un aumento de las jubilaciones superior a la fórmula anterior para el 86,8% de los beneficiarios. Los jubilados que cobren el haber mínimo percibirán un aumento del 13% a partir de marzo. La medida también alcanzará a los beneficiarios de asignaciones familiares, pensiones y Asignación Universal por Hijo. Además, el PAMI informó que entregará de forma gratuita 170 medicamentos a sus 5 millones de afiliados.

Desde la oposición, la indignación no se hizo esperar. Muchos ex funcionarios de Cambiemos denunciaron que la fórmula no mejore aún más la que ellos impusieron y el diputado Ricardo Buryaile lamentó que se esté usando “la misma plata” para pagar las jubilaciones; es decir, que no se destinen más recursos fiscales para aumentarlas. Como explicó el Maestro Elbosnio: “Los abanderados del déficit cero y deuda cien, se despiertan defensores del gasto estatal.”

En todo caso, luego de reducir un 25% el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas, terminar con el Plan Remediar, limitar las prestaciones del PAMI y frenar las moratorias previsionales, el mejor equipo empezó a preocuarse por los jubilados. Una preocupación también compartida por nuestros periodistas serios, quienes descubrieron que las jubilaciones ya no son insosteniblemente altas como ocurría hasta diciembre del año pasado sino más bien bochornosamente bajas. Enhorabuena, se trata de otro de los tantos #MilagrosAlbertistas. El próximo paso es que se preocupen también por la pobreza o el desempleo. Ocurre que el kirchnerismo en el poder mejora muchas cosas, incluyendo a su oposición.

Por último, luego que tres hombres armados atacaran un movil de la policía en la Matanza, Eduardo Feinmann escribió en su cuenta de twitter una advertencia escalofriante: “Como en los ´70. Empezamos otra vez.”.

Si van a volver los ´70 como anuncia Edu, quisiéramos pedir que vuelvan los bloquecitos Suchard, Pumper Nic, las medialunas del Torreón, el cine Gran Norte, Eduardo Sport, la Crush y los lentos.

*Imagen: en el Instituto Patria, una oficial de La Cámpora le enseña el uso de armas de fuego a un nuevo recluta (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED).