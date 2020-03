David Lynch se alía con Netflix para una nueva serie: Naomi Watts y Laura Dern estarían involucradas en el proyecto

David Lynch es uno de los cineastas más celebrados de la historia del cine: A los 74 años recibió un Óscar honorífico por su nutrida filmografía de culto y supo conquistar a más de un público en su incursión a la televisión, con la excelente Twin Peaks. Ahora, parece que Lynch está aliado con Netflix para una nueva serie y, según se filtró en medios estadounidenses, Laura Dern y Naomi Watts estarían involucradas.

Si bien hasta ahora no se han revelado datos de la trama, sí existen fuertes rumores de que se trataría de un spin-off de Mulholland Drive o, inclusive de una secuela de Twin Peaks: The Return. Tales afirmaciones cobraron fuerza luego de que las actrices Naomi Watts y Laura Dern, habituales colaboradoras de Lynch, asistieran a una reunión en las oficinas de Netflix.

El sitio Recapped agregó un llamativo detalle que despertó la curiosidad de los seguidores de Lynch: "El rol protagónico de la nueva producción de David Lynch requiere desnudos de buen gusto. Actriz con cabello oscuro entre 20 y 30 años."

Si bien el proyecto aún está en fase de pre-producción y hay que mantener cierta cautela, no sería raro que el cineasta -siempre dispuesto a nuevos desafíos- aceptase trabajar con Netflix. Se sabe que el apoyo financiero de la compañía es alto y directores como Martin Scorsese sacaron provecho de ello. Solo queda esperar a nuevos detalles.

Lo último de David Lynch para Netflix fue el cortometraje What Did Jack Do?, que puede verse a continuación: