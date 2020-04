El ex jugador de Boca Juniors, Daniel Osvaldo, reveló una intimidad que tiene como protagonista a un importante compañero de su basta trayectoria. El mismo es Francesco Totti, con quien compartió vestuario en Roma (Italia). "Le decía que era cornudo", aseguró el atacante. ¿Por qué?

En diálogo con TNT Sports, Osvaldo manifestó: "Yo le decía a Totti que para mí era cornudo, porque no puede ser, tenés facha, no quiero dar detalles pero también bien dotado, el mejor jugador con el que me tocó jugar... Todo bien hacía, porque mal aliento tampoco tenía. Digo, tu mujer... Sí, olvidate jaja, algo malo tiene que tener. Pero ni siquiera era cornudo".

Por otra parte, agregó sobre su paso por la capital italiana entre los años 2011 y 2013: "Cuando llegué a Roma lo miraba a Totti y no lo podía creer. Pero pasa una semana, es tu compañero y te das cuenta que es un pibe de barrio como vos".