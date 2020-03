Dady Brieva: "'No nos vamos nunca más' tiene que ser la nueva frase"

En el día de su cumpleaños número 63, el humorista Dady Brieva informó una gran noticia: regresará a la radio y tendrá su propio programa en , nada más y nada menos, que El Destape Radio,

En una entrevista con Habrá Consecuencias, el conductor demostró su felicidad por volver al aire: "Es la primera vez que vuelvo a la radio estabilizado desde 2015. Ya no soy más un ocupa de la radio. Vuelvo con papeles". Su programa "Volver Mejores" comenzará el próximo lunes de 17 a 19.

Sobre el nombre del programa, Brieva aseguró: "'Volver mejores' era una propuesta para aquellos que se habían decepcionado por la campaña mediática contra el kirchnerismo". En ese sentido, remarcó: "Hay que desterrar del peronismo la palabra 'volver'. ¿Por qué tenemos que volver y festejar como si fuera una virtud? En realidad tendríamos que plantearnos por qué nos vamos. No tenemos que volver nunca más. Tenemos que instalarnos de una vez por todas y no irnos nunca más". De esta manera, impuso una nueva frase militante: "No nos vamos nunca más".

Sobre los presos políticos y la liberación de De Vido, aseveró: "Viene lento el reconocimiento de los que tendrían que haber sido reconocidos hace mucho tiempo. Tarde o temprano se tiene que dar". También mostró preocupación por el caso de Milagro Sala en Jujuy: "Necesitamos celeridad con ciertas cosas. Dios libre y guarde que no se llegue a morir Milagro Sala en la cárcel, porque va a haber un quilombo grande".

En el mismo sentido, remarcó: "El 11 de diciembre a Mónica (esposa de Amado Boudou ) le tendrían que haber mandado dos docenas de facturas , dos bolsos de Cheeky y una esquelita que diga 'Estamos acá aunque disimulemos'".

Además, se refirió al pedido de Alberto Fernández a quienes producen, distribuyen y comercializan alimentos para que frenen las subas de precios."La frase de Alberto que ya publican todos los medios de 'Voy a ser implacable' no es una virtud sino una necesidad. Te llevan puesto si no sos implacable".