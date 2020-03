Cuarentena: la CGT, dispuesta a negociar una baja de salarios para conservar empleos

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, expresó su preocupación por la situación laboral y salió a pedirle al presidente Alberto Fernández que se suspendan dos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo para que algunas empresas no puedan despedir y pagar menos indemnizaciones en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. El reclamo de Daer sucede luego de que Techint despidiera a casi 1500 trabajadores.

En declaraciones a El Destape Radio, el titular del gremio de Sanidad (sector estratégico en el combate a la enfermedad) planteó que "quizás se pueden armar protocolos, algún esquema diferenciado para ciertos sectores industriales o de la construcción que no están en los sectores urbanos". En ese sentido, remarcó: "Hay que ir estudiando de qué manera no cae toda la generación de riqueza".

En ese aspecto, el jefe de la central obrera requirió que se convoque a una negociación con las patronales que le "ponga piso" a la crisis. Y admitió que en ese ámbito podría discutirse una rebaja en los salarios. "Hay que terminar con esto de que cada uno hace lo que quiere, que cada uno puede decidir no pagar" precisó el sindicalista, y respecto a una eventual rebaja de salarios añadió: "El piso -del recorte salarial- es del cien por ciento, hasta que uno se sienta en la negociación. Es una situación que hay que ver con todos los datos sobre la mesa. Uno no es loco y entiende la salida que hay que darle, pero no hay que apresurarse" concluyó.

Daer calificó la decisión del holding comandado por Paolo Rocca como "totalmente repudiable" y advirtió que "es la punta de un dominó que nos puede traer consecuencias muy complicadas". "Hay que ser muy riguroso y por eso le estamos planteando al Gobierno que urgentemente hay que tomar decisiones", agregó.