Crece la preocupación por la salud de Federico Bal: tendrán que operarlo

Federico Bal tuvo que viajar de urgencia desde Mar del Plata a Buenos Aires porque tendrán que operarlo de un pólipo. Después de que corrieran los rumores de que había contraído coronavirus, él mismo se vio en la obligación de confirmar cuál era su estado de salud a través de sus redes sociales.

"Quiero contarles que me encuentro en Buenos Aires realizándome algunos estudios por un pólipo que me detectaron y que seguramente requerirá de una intervención quirúrgica en el corto plazo", escribió el mediático en su cuenta de Twitter.

Y explicó: "Por este motivo y para completar las consultas médicas, me veo en la obligación de suspender la función de ‘Mentiras inteligentes’ del día de hoy, por lo que quiero hacer llegar mis disculpas a todo el público que ya tenía su entrada comprada".

"Los iremos manteniendo informados acerca de la continuidad de las próximas funciones. Gracias a todos por el cariño de siempre", sostuvo.

Por este motivo, la obra teatral Mentiras inteligentes que protagoniza en Mar del Plata tuvo que suspender su función de este jueves y probablemente también el viernes. Habrá que ver si tendrá un reemplazo o si se levanta definitivamente de la cartelera.

Su madre Carmen Barbieri viajó con él y por tanto también se tuvo que levantar la función de Veinte millones, la obra que ella encabeza en la misma ciudad costera junto a Alberto Martin y Mónica Farro.

Hace 24 horas, Bal había sido tendencia porque había quienes aseguraban que había sido contagiado de coronavirus. "Hoy me desperté siendo protagonista de una fake news. En la misma dijeron que yo había contraído el coronavirus, preocupando a mi familia y amigos. Portales y programas replicaron este invento, agravando el daño", aclaró horas más tarde.

Quiero contarles que me encuentro en Bs As realizándome algunos estudios por un pólipo que me detectaron y que seguramente requerirá de una intervención quirúrgica en el corto plazo