Coronavirus: Sergio Massa no descartó que el Gobierno pueda profundizar el aislamiento

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, insistió en la importancia de cumplir con el aislamiento preventivo para frenar el contagio del coronavirus y subrayó que es una posición que coincide tanto el oficialismo como la oposición.

En conferencia de prensa, el legislador del Frente de Todos, aclaró: “Si tenemos que profundizar el aislamiento para garantizar que el virus no se expanda más, lo vamos a hacer”. No obstante, no definió si el Gobierno tomará en las próximas horas la decisión de que haya cuarentena general.

“El éxito del Gobierno pasa por evitar los contagios, el éxito de los argentinos pasa por evitar el contagio, cuando los líderes de todas las fuerzas políticas plantean que no hay grieta frente al coronavirus, le plantean a la sociedad que tenemos la tarea entre todos de cuidarnos”, aseveró Massa.

Asimismo, reiteró: “La mejor forma de cuidarnos es aislarnos, es evitar que haya circulación del virus y contagios del virus. Las normas que va tomando el Gobierno es para cuidarnos a todos, no para perjudicar a alguien”.