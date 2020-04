Coronavirus: murió Adam Schlesinger, músico nominado al Oscar y ganador de un Grammy

Hollywood despide otro artista que murió debido al coronavirus. En este caso, se trata del músico y compositor Adam Schlesinger que, a los 52 años, falleció debido a complicaciones provocadas por el virus, en un hospital del norte de Nueva York. El artista había sido nominado al Oscar por "That Thing You Do!", tema central de la película ¡Eso que tu haces!, dirigida y protagonizada por Tom Hanks.

La triste noticia fue confirmada por la revista Variety, que tomó un testimonio de Josh Grier, el abogado de Schlesinger. Grier declaró que su cliente se encontraba "muy enfermo y muy sedado". Por el momento, ninguno de sus dos hijos realizaron declaraciones. Schlesinger fundó junto a Chris Collingwood, en la década del 90, la banda Fountains of Wayne , que alcanzó relevancia una década después gracias a su hit "Stacy's Mom", incluido en su disco Welcome Interstate Managers .

El éxito del material hizo que fuera nominado al Grammy en dos categorías (mejor artista nuevo y mejor actuación pop de un grupo), pero sin obtener ningún premio. Recién en 2010 tendría su revancha, gracias a su trabajo en " A Stephen Colbert Christmas", que resultó victorioso en la categoría mejor álbum de comedia.

Fue en 1996 cuando su labor le valió una nominación a los prestigiosos Oscar, de la mano del actor Tom Hanks. Schlesinger compuso "That Thing You Do!", tema principal de la cinta ¡Eso que tu haces!. De hecho, Hanks, que también padeció el coronavirus junto a su esposa, le dedicó un emotivo tuit al enterarse de su partida. "No hubiese existido Playtone [la productora y sello discográfico que Hanks fundó en 1998] sin Adam Schlesinger, sin su 'That Thing You Do!'. Él fue único. Lo perdimos debido al Covid-19. Un día terriblemente triste", escribió en su cuenta oficial de Twitter.