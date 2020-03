Coronavirus en Argentina: la campaña de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann contra el Gobierno y la salud pública

En el habitual cruce entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, los dos periodistas se despacharon contra la forma de tratar el coronavirus por parte del gobierno nacional y, además, militaron el sistema de salud privada. "No funcionó el método de esperar que haga calor. Ese método científico no funcionó y eso que está lleno de científicos este gobierno, eh", dispararon.

En la charla, además, militaron el sistema de salud privada contra la salud pública. Incluso Feinmann agregó: "Estemos atentos, por lo menos el sistema de salud, en este caso el privado funcionó muy bien". Además, los dos periodistas agregaron que charlaron con el mismo empresario de salud aunque no dijeron quién era. "No es momento para no atenderle el teléfono a los dueños de la empresa de salud privada", marcaron.

Finalmente, Feinmann agregó: "No hay que asustar a la población, el sistema de salud argentino está preparado. No sé si el nacional y popular, pero el privado seguro que si".