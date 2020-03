Coronavirus: actor de Hollywood inauguró un canal de Youtube para dar buenas noticias

El coronavirus se instaló como el tema central de todos los informativos, diarios, radios y portales de noticias, y ametralla con información cambiante día a día. En el medio, un mundo que intenta combatir un clima social de miedo y hostilidad. Para amortiguar un poco este panorama, el reconocido actor y director John Krasinski decidió abrir un canal de Youtube para transmitir buenas noticias. El proyecto se llama Some Good News (en español "Algunas buenas noticias") y busca que sus seguidores tengan una cuarentena más llevadera.

John Krasinski saltó a la fama con la versión estadounidense de The Office -mítica serie británica protagonizada por el irreverente Ricky Gervais- y consiguió la aclamación absoluta en su debut como director por la cinta de terror A Quiet Place, que también protagoniza junto a su esposa, Emily Blunt. Desde su casa en Los Ángeles, Krasinski lleva adelante su canal de buenas noticias, compartiendo con sus suscriptores imágenes y videos optimistas y alegres.

Alright everybody, how about #SomeGoodNews ! Send me the stories that have made you feel good this week or the things that just made you smile!