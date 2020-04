Córdoba se prepara para lo peor y cava casi medio millar de tumbas

En la ciudad de Córdoba funcionan dos cementerios municipales, San Jerónimo, de barrio Alto Alberdi, a pocas cuadras de la cancha del Club Atlético Belgrano; y San Vicente, enclavado en el barrio de mismo nombre; un predio de 50 hectáreas que alberga a más de 20 mil cadáveres. En este cementerio, el Ejército y empleados municipales ya cavaron cerca de 400 tumbas a la espera de un pico mortal de pacientes con coronavirus, información que fue confirmada a El Destape por un alto funcionario de la Municipalidad de Córdoba y por el propio sindicato de trabajadores SUOEM.

La excavación de tumbas masivas se hizo pública en las últimas horas, cuando comenzó a circular un audio de una presunta empleada del cementerio San Vicente que alertaba: “Ya entró el Ejército, ni siquiera nosotros estamos trabajando, y están cavando 2.000 fosas. Están esperando que se venga lo peor. Acá los chicos de la funeraria están yendo al (hospital) Rawson, al (hospital (San Roque), todos de la zona de la terminal a buscar muertos”.

Una fuente del círculo chico del intendente Martín Llaryora confirmó a El Destape que en el cementerio están trabajando con la peor hipótesis de conflicto, aunque intentó llevar tranquilidad: “No son 2.000 tumbas, hasta ahora se cavaron 450. Trabajan los empleados del área de cementerios de la Municipalidad y efectivos del Ejército. En las próximas horas va a ir un equipo de la Municipalidad hasta Saldán a hacer testeos masivos, porque dio positivo por coronavirus un médico que estuvo en actividad hasta hace muy poco. No sólo estamos preocupados, estamos ocupados y trabajando para que el impacto de la pandemia tenga el costo más bajo en vidas humanas”.

El vocero del Sindicato Unión de Obreros y Empeados Municipales (SUOEM), Damián Bizzi señaló que “los compañeros de cementerios nos informaron que les ordenaron cavar para estar preparados; ya se excavaron unas 250 tumbas por parte de nuestros trabajadores, además de los trabajos que realiza el Ejército. Además se están acondicionando los hornos crematorios, poniéndolos en condiciones”.

Bizzi señaló que “en algunas áreas, la situación es grave. Por ejemplo, se dejaron de hacer los controles vehiculares a cargo de los funcionarios, no salió ningún funcionario más a la calle a controlar infractores. Pero a la vez, en el Mercado de Abasto, dicen que apareció un caso positivo de un trabajador, de un changarín. Allí trabajan todos los días cerca de 6.000 personas, entre puesteros, proveedores, empleados y desde el 20 de marzo hasta el Viernes Santo no hubo un solo control municipal. Es una caja de Pandora”, advirtió.

En la vecina localidad de Saldán –está pegada a esta Capital- un médico que presta servicios en un geriátrico y en un consultorio de PAMI es uno de los nuevos infectados con el Covid-19. Junto a los médicos de la Municipalidad de Córdoba, ya trabajan en Saldán especialistas de Epidemiología de la Provincia y del Hospital Rawson realizando testeos e hisopados a los 75 residentes y los 35 empleados del geriátrico.

El Rawson es el hospital cordobés especializado en enfermedades infectocontagiosas, y junto a los hospitales San Roque y De Niños componen el Polo Sanitario de la bajada Pucará, donde se centraliza el combate contra el Covid-19: “No es cierto que todos los días vengan a buscar cuerpos al Polo Sanitario para sepultarlos, eso es mentira; no hay que causar terror”, advirtió el funcionario municipal capitalino que confirmó la excavación de casi medio millar de fosas.

Desde la localidad de Saldán, el intendente Cayetano Canto, detalló que “este médico atiende en la residencia geriátrica y un consultorio privado del PAMI. Hasta ayer (jueves) atendió en el consultorio y el miércoles en la residencia geriátrica”. Una vez que Canto fue notificado por el Ministerio de Salud sobre la situación del médico, desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se activaron los protocolos sanitarios: “Notificamos a todas las personas que fueron atendidas por este profesional”, señaló el intendente.

Hoy se realizarán hisopados a las 110 personas del geriátrico además de posibles contactos en el consultorio privado: “Mañana vamos a saber cuán grave es la situación”, dijo el intendente Canto.

Además, los hisopados y testeos se realizarán en otras localidades del Gran Córdoba como Mendiolaza, Unquillo y Villa Allende. Es que el médico vive en Mendiolaza y se atendió en el hospital de Unquillo. El propio médico, a través de un audio, confirmó que el análisis había dado positivo para coronavirus: “Ayer me informaron que me dio positivo el hisopado. Trabajé hasta ayer sin síntomas. Soy un paciente asmático. En esta época del año suelo tener tos. No tuve fiebre. Y por prevención fui al hospital de Unquillo. Tuve que convencer al colega para que me hiciera el hisopado. No tuve ningún síntoma. Se dijeron muchas cosas y estoy muy preocupado”.

“Tras tomar conocimiento del caso de nuestro vecino, en el acto convocamos al Comité de Emergencia y se activaron los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud”, le dijo a El Destape, el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, quien confirmó que este es el segundo paciente positivo de la ciudad.

Además del caso del médico de Saldán, hay alerta en Córdoba porque en Villa Parque Santa Ana –un pueblito de 5.000 habitantes ubicado a 26 kilómetros al sur de esta Capital y a 11 de Alta Gracia- se detectaron cinco casos de coronavirus en sólo 24 horas que corresponden al mismo nucleo familiar. Inmediatamente el ministro de Salud, Diego Cardozo ordenó dos medidas de emergencia: el aislamiento total por 14 días –no entra ni sale nadie, salvo los equipos médicos y policiales- y el testeo masivo. Ayer se realizaron 400 hisopados y hoy seguirán con los análisis.

Los casos de esta familia son un hombre de 78 años internado en terapia intensiva de una clínica de Alta Gracia; dos hijas y dos nietos. Una de las hijas del hombre fue derivada al hospital Rawson, porque tiene problemas de movilidad por su sobrepeso. Mientras que la otra mujer es asistida en el hospital “Arturo Illia” de Alta Gracia. Y los niños se encuentran en buen estado de salud.

El intendente de Villa Parque Santa Ana, José Becker, se mostró de acuerdo con el aislamiento colectivo: “La aparición de estos casos en tan pocas horas nos sorprendió. Hay que actuar rápidamente para evitar males mayores. Desde la Provincia nos asesguraron que no faltarán provisiones”.

Y el coordinador del COE central, Juan Ledesma, aseguró que los vecinos serán abastecidos de alimentos y otros insumos de extrema necesidad; pero que está vedado el ingreso o salida de gente durante dos semanas. Además, todos los habitantes serán testeados para determinar si contrajeron el Covid-19.