Córdoba: investigan al dirigente radical que pidió una “limpieza étnica” en La Matanza

La Justicia de Córdoba abrió una investigación de oficio al enterarse por diversos medios de prensa, entre ellos El Destape, que un ex concejal radical de la localidad serrana de Capilla del Monte deseó que la pandemia por el coronavirus sirva de “limpieza étnica” y mate “negros” y “peronistas”.

El pasado viernes 3 de abril, El Destape fue el único medio nacional que publicó que Julio Carballo, ex concejal 2011 y 2015, y secretario del Concejo Deliberante entre 2016 y 2019 había asegurado en un mensaje de whatsapp: “Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo, por mí, que se quede en La Matanza y le haga honor al nombre, y ya con cinco o seis millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, quizá este país arranca”.

Inmediatamente, el caso se hizo conocido en todo el país y se desató el escándalo más allá de las fronteras de Capilla del Monte, una ciudad turística enclavada al pie del cerro Uritorco, a ubicada a 92 kilómetros al noroeste de esta Capital.

Esta mañana, el fiscal Gustavo Dalma –integra la Unidad Fiscal Especial de Feria- a cargo de las fiscalías de Villa Carlos Paz y Cosquín abrió una investigación de oficio para determinar si los dichos del dirigente radical “están encuadrados en la violación de la Ley Nacional 23.592, que castiga los actos discriminatorios”. La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, volverá a asus funciones después de la cuarentena preventiva y obligatoria.

“No todas las conductas se constituyen en actos de discriminación contemplados en la Ley Nacional 23.592. Los dichos de este señor son altamente repudiables por su contenido; pero debemos investigar si constituyen un delito penal, una violación a las normas de convivencia y si debe ser sancionado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por la Justicia penal, por la Justicia administrativa o por algún órgano de ética de la Municipalidad de capilla del Monte”, señaló el fiscal Dalma.

El funcionario detalló a El Destape que “hemos advertido la posible comisión de un hecho delictivo por parte de este señor, por eso abrimos de oficio esta investigación, en base a los reportes periodísticos que estamos analizando”; y aclaró que “algunas expresiones agraviantes deben cumplir algunos requisitos para encuadrar su configuración”.

El fiscal Dalma está analizando si los dichos del ex concejal Carballo “son expresiones que alientan o incentivan el odio contra un colectivo en particular” para resolver si lo imputa por atentar contra la Ley Nacional 23.592; o gira la causa hacia otro estamento del Estado.

En el audio de un minuto y medio de duración, el dirigente que responde a Gabriela Negri –hermana del jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri-; había asegurado: “Creo que la gente entiende en este país a los palazos, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palos, a patadas en el culo, de la única forma, porque es negro”.

Carballo también dijo: “Yo te digo honestamente que esto recién empieza acá. Nosotros, no es como dijo el huevón de (Alberto) Fernández que le vamos ganando al virus… ¡el ocoté, el ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene Italia o el mismo EE.UU., yo tengo gente amiga, que están todos cagados allá”.

El ex concejal de Capilla del Monte también apeló a la represión policial: “La gente se tiene que organizar un poco con sus actividades; porque acá si no viene la cana para poner un poco de orden en los quilombos que la misma gente genera, acá le chupa un huevo a todo el mundo”.

La legisladora peronista Tania Kyshakevych repudió los dichos de Carballo: “Es una vergüenza con la liviandad con la que actores políticos toman esta situación. Le tienen asco a la gente, le tienen asco a los que por desgracia no tienen oportunidades; y les da asco que el peronismo realmente entienda el verdadero significado de la política. El odio envidioso de no entender cómo el peronismo tiene sensibilidad, siempre los lleva a sacar el propio demonio que tienen adentro”.

El diputado nacional Eduardo Fernández del Partido Solidario - Frente de Todos también cuestionó con dureza las expresiones del dirigente de Capilla del Monte: “Expreso mi más enérgico repudio a las expresiones del ex concejal Julio Carballo, deseando 'limpieza étnica' y la muerte de 'cinco o seis millones de personas, por el hecho de ser peronista'. Me recuerda épocas trágicas como el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955 o la pasada dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976 que dejó miles de torturados, asesinados y desaparecidos. Realmente tamaña expresión de odio expresada por el ex concejal Carballo es inaceptable en democracia”.

Mientras que el presidente del bloque de concejales de la UCR de esta Capital, el mestrista Alfredo Sapp, fue el primer radical en cuestionar las expresiones de Carballo: “No me consta si esos dichos pertenecen al ex concejal Carballo. Pero si se confirma que estas expresiones desafortunadas pertenecen a este dirigente de Capilla del Monte, se debe realizar una presentación ante el INADI y una denuncia penal”; le dijo Sapp a El Destape, horas después de viralizarse el audio del funcionario negrista.

El ex intendente y presidente del radicalismo cordobés, Ramón Javier Mestre también cuestionó las palabras de Julio Carballo: “Este no es un tiempo de antinomias, nuestro enemigo común es el coronavirus; por eso todos los argentinos tenemos que trabajar juntos. Nuestra democracia se sustenta en el sistema de partidos; por eso, quiero recordar las palabras de ese gran dirigente que fue Víctor “Viti” Fayad, quien dijo que la Unión Cívica Radical es un partido nacional y popular como el peronismo”.

Dos días después de que El Destape publicara nacionalmente el exabrupto de Carballo, el domingo 5, las dirigentes radicales, Lucrecia Cavanna y Ana Bufonni –integran el Comité Provincia de la UCR- denunciaron ante el Tribunal de Conducta partidario al ex concejal: “Por sus dichos, que han tomado estado público y se adjuntan como prueba a la presente, por configurar su conducta un hecho gravísimo, que para nada se corresponde con los valores y la doctrina de la UCR, donde explícitamente se vierten comentarios discriminadores racistas, violentos e impregnados de odio e intolerancia hacia otros partidos que hacen a la vida democrática del país, y que se agudiza aún más cuando es miembro titular del Comité y se ha desempeñado en nombre del partido en un diferentes cargos públicos o electivos hasta diciembre 2019 (Concejal, Secretario Concejo Deliberante) y en las últimas elecciones fue candidato a concejal también en representación del partido, por lo que la sociedad toda puede tomar dichas expresiones como el sentir de la UCR, siendo que estamos ubicados en las antípodas de ese pensamiento”.

La dirigente alfonsinista Lucrecia Cavanna señaló a El Destape que “ni bien nos enteramos de lo ocurrido, confirmamos que Carballo había expresado estos pensamientos que no se condicen con el sistema democrático y que son lejanos de lo que pensamos los radicales del peronismo; es que decidimos reclamar vía correo electrónico oficial del Comité Provincia y por Whatsapp la expulsión de Carrizo y hasta tanto se resuelva si situación, que se lo suspenda”.

Cavanna agregó que “esta denuncia ante el Tribunal de Conducta partidaria la realizamos para preservar los principios que han hecho de la Unión Cívica Radical un partido imbuido por los valores de la ética y la conducta, y pensando en las generaciones que nos siguen, ya que trataremos de dejarles un futuro mejor; sino que buscando este objetivo ayudaremos también a mejorar nuestro presente”.