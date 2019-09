Christne Lagarde se despidió oficialmente del FMI con un video en las redes

Christne Lagarde se despidió de la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI) con un video que resalta el accionar del organismo de crédito. La nueva titular del Banco Central Europeo fue la responsable de firmar el acuerdo stand-by con Argentina por un préstamo de U$S 57.000 millones.

"Esta es una institución que se define por su cerebro y su billetera, y también por su corazón", con esas palabras se despidió en las redes sociales la exjefa del Fondo.

Today is my last day as Managing Director of the @IMFNews, an institution with a brain, a wallet—and a heart. During the past eight years, we strengthened the Fund’s commitment to serve its member countries. It is an experience that I will treasure forever. pic.twitter.com/yo62P9j7h4