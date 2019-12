La actriz Carolina Papaleo reveló su nuevo proyecto teatral

El clásico de los domingos en El Destape llega a su emisión final, y para este último capítulo la actriz Carolina Papaleo dialogó con el comediante y conductor Dady Brieva en Es con Dady. Conocida por su fuerte militancia con el modelo nacional y popular, Papaleo repasó momentos de su infancia, su carrera, sus padres y la realidad Argentina.

La entrevista arrancó amena y Carolina Papaleo comentó detalles de su relación amorosa y la relación con su hijo, de quien se mostró muy orgullosa y comentó que tiene una banda de K-Pop, y próximamente harán funciones. Luego de esta entrada, Dady recordó a Irma Roy y Osvaldo Papaleo, los padres de Carolina, y le preguntó qué características de cada uno heredó, basándose en los estándares de lo masculino y lo femenino. “En carácter soy más parecida a mi papá, no soy una mina políticamente correcta. Con respecto a mi mamá, las dos detestamos las palabras en inglés. Siempre laburé, crié a mi hijo sola, no creo en la cultura que piensa en el varón como un proveedor: en mi casa trabajaban ambos, pero la que hacía más era mi madre. Cuando yo nazco mi mamá ya tenía una carrera exitosa”, afirmó la actriz, que mencionó algunos éxitos televisivos de su madre, la actriz, legisladora y diputada nacional Irma Roy.

En el mismo eje la popular actriz habló de las cosas que detesta de su madre e intenta no repetirlas con su hijo: “Cuando yo era muy chiquita, a mi mamá la prohíbe la dictadura y por eso la tuve más tiempo en casa. Se dedicó mucho tiempo a mí, era muy exigente con el colegio. No le gustaba cuando me sacaba un 8, ella quería un 10. Además, dividía al mundo entre los que tenían un título universitario y los que no lo tenían. De ahí salí yo, una estudiante crónica. Ahora estoy estudiando Ciencia Política en la UBA”. Luego de la felicitación de Dady, Papaleo aprovechó para reconocerle a su madre la notable gestión como legisladora y diputada que llevó: “Mi mamá fue clave para impulsar luchas como la adopción, el matrimonio igualitario, la visibilización de la violencia de género. Siempre le gustó la gestión legislativa”.

Dada la sangre política- madre funcionaria pública y padre detenido durante la última dictadura cívico militar- Dady hizo la inminente pregunta "¿nunca te picó el bichito de la política?"; a lo que la actriz contestó de manera negativa, afirmando que lo suyo es la militancia comprometida desde su trabajo. “Estamos ante una Argentina incendiada. No podemos ir al enfrentamiento con los grupos de poder”, reflexionó, con respecto a la situación heredada por el Presidente Alberto Fernández.

“Tengo Instagram y Twitter. En Twitter soy más combativa, me encanta contestar tweets. Soy tira bombas y, cuando me cansan, los bloqueo”, dijo la integrante del magazine Incorrectas -visiblemente divertida- y aprovechó para hablar de sus planes para el 2020: “Voy a hacer temporada teatral en el Astros, ‘Si la cosa funciona’ se llama la obra, está basada en una película de Woody Allen”.