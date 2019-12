Carlos Tévez le dejó la puerta abierta al 'Bailando por un sueño' de Marcelo Tinelli

Oscar Ruggeri le sugirió al jugador de Boca que participe en el certamen televisivo. Lejos de amedrentarse, el 'Apache' manfiestó: "El 'Cabezón no me llamó, si me llama...". ¡Mirá el video!