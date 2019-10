Carlos Melconian advirtió por el futuro de la deuda, recomendó reestructurarla y le pegó a Marcos Peña

El economista Carlos Melconian sostuvo que "es dificultoso que Argentina pueda pagar la deuda y tendrá que reestructurarla". Además, apuntó contra el jefe de gabinete, Marcos Peña, por su salida del Gobierno.

En el marco de la jornada organizada por el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba (CPCPI), el expresidente del Banco Nación se refirió a las elecciones presidenciales: "Es un situación complicada y dado que la realidad no pide permiso es equivalente o igual para cualquiera que gane y es una situación complicada en materia de deuda, en materia cambiaria".

MÁS INFO El dólar blue se dispara y se acerca a los $ 70

A su vez, recordó su paso por Cambiemos "En el 2015 me tocó ser el economista que acompañó a un candidato (Mauricio Macri) y dejé de participar en la campaña por pedido del actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, y me hizo un favor porque la verdad es que hay que decir cualquier cosa en las campañas y yo tengo una relación con la gente donde me equivoco pero no miento".

"Se necesita que la política tenga consenso, que se pueda armar un paraguas que proteja a un programa económico consistente, los energéticos tienen un programa, los inmobiliarios tienen un programa, los textiles tienen un programa, todo equilibrio parcial, hay que abogar por una ley de equilibrio general", añadió el economista.