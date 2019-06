Avierten por el "exterminio productivo" que lleva adelante Cambiemos

Las estadísticas informadas el pasado jueves por la Secretaría de Trabajo muestran que en marzo hubo 30.700 empleos registrados menos que en febrero, que totalizan los 86 mil en el primer trimestre de este año y suman 268.400 puestos de trabajo destruidos respecto al mismo mes del año pasado.

Las políticas de ajuste y de beneficio para unos pocos, señala el Frente Productivo, tiene como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo y esa "onda expansiva impacta de forma directa en una familia que no come, en chicos que no estudian por no poder costear sus apuntes, en miles de hombres y mujeres que no pueden cubrir sus necesidades básicas".

En esa línea, el grupo de empresarios pymes, industriales, profesionales y comerciantes que conforman este Frente Productivo marcaron que "la violencia ejercida desde el Estado en manos de Cambiemos pretende imponer un modelo neocolonial en el cual las mayorías quedamos relegadas a la miseria y a la sumisión". Y sumaron: "Una destrucción contraria a lo que indica la lógica. No hace ruido pero impacta por el silencio de las máquinas que, en tiempos de prosperidad, solían estar en marcha: la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) anotó en marzo una nueva caída en términos interanuales, al retroceder 3,9 puntos porcentuales al 57,5%, según informó hace dos semanas el INDEC".

Por eso, a través de un comunicado, marcaron que "es deber de los actores del campo nacional y popular desnudar la ideología de Cambiemos que desde 2015 a la fecha usó máscaras para estafar a la sociedad argentina: que mintió con el impuesto a las Ganancias, con la inflación, destruyó la industria nacional y aumentó la pobreza de forma inescrupulosa".

Para esto, proponen llevar la discusión al plano de las propuestas. "Necesitamos poner sobre la mesa un plan de contingencia que tenga al desarrollo de un modelo productivo como prioridad y comprometernos a llevarlo adelante desde el primer día de gestión: que contemple políticas de reactivación del mercado interno, que fomente la creación de puestos de trabajo ya que indiscutiblemente redundará en una mejora para la sociedad, en temas fundamentales como salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, seguridad", afirmaron.