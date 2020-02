Así manipula el padrón el golpismo de Bolivia para evitar el triunfo del MAS

El ciudadano boliviano residente en Argentina Esteban Flores Porco se empadronó el último día 7 de enero para votar en una escuela de Villa Celina; sin embargo, la aplicación Yo Participo del Órgano Electoral Plurinacional informa que deberá hacerlo en una mesa de la ciudad de Chuquisaca. El caso de Flores Porco no es un hecho azaroso. El Consulado del gobierno de facto boliviano en Buenos Aires ha implementado una serie de obstáculos administrativos para dificultar el voto de la numerosa diáspora asentada en nuestro país en las elecciones del 3 de mayo. La denominada “mesa argentina” incide en el conteo final de sufragios. De hecho, en los comicios de octubre último, los más de cien mil votos obtenidos por el MAS en Argentina fueron decisivos para que el presidente derrocado Evo Morales sobrepase la 10 puntos de diferencia sobre su rival más próximo y así evitar la instancia del ballotage.

Además, referentes de la comunidad boliviana en Argentina denuncian a El Destape que la representación diplomática del gobierno de Jeanine Áñez en Argentina ha logrado evitar el reempadronamiento de unos 15 mil ciudadanos. Por otro lado, advierten que la Embajada planea reducir la capacidad logística electoral en determinadas localidades. Por ejemplo, en Jujuy solo habrá una mesa de votación, cuando hubo cuatro lugares habilitados la última elección. Mientras tanto en Bolivia la dirigencia del MAS recuerda la amenaza lanzada por el ministro de Gobierno del régimen, Arturo Murillo, cuando aseveró que el gobierno podría prohibir el voto en la zona de El Chapare –núcleo duro del evismo, una zona cocalera-. Para ello el gobierno acusa a las bases campesinas de haber desplazado a la Policía como fuerza del orden. Sin embargo, en ambos casos, tanto las mesas del exterior como los distritos rurales, tienen un común denominador: el claro favoritismo electoral del MAS.

"Los Consulados del gobierno en el exterior están boicoteando la participación de la comunidad boliviana"

Iber Mamani vive en La Matanza y es originario de Oruro. Estudia la carrera de Historia y es herrero de profesión. “Acá siempre el Consulado trabajó en equipo con la comunidad de compatriotas para garantizar nuestra participación electoral. Eso cambió aquí después del golpe. El gobierno de Áñez envió explícitamente funcionarios a Buenos Aires para cumplir una tarea encomendada: impedir nuestro voto. Durante el empadronamiento no compartieron a la colectividad la información necesaria para hacer ese trámite. A su vez, los diplomáticos provenientes de La Paz insisten en advertir a la comunidad que no es necesario cumplir con el sufragio, y que no habrá multas en caso de abstención”, resalta Mamani a El Destape.

Gustavo Torrico fue Viceministro de Gobierno, hoy es asambleísta del MAS e integra la mesa chica del comando electoral. “Fue indudable la intencionalidad política del Tribunal Superior Electoral cuando otorgó solo un margen de cinco días para implementar la reinscripción de los nuevos electores y de los ciudadanos que migran de mesa por un cambio de domicilio. Los Consulados del gobierno en el exterior están boicoteando la participación de la comunidad boliviana. Eso sucede en Argentina, España, Italia, Brasil, países todos donde el Movimiento al Socialismo cuenta con un fuerte arraigo. Igual la manipulación del Tribunal Electoral no va a mermar los números del MAS. Tenemos un voto consolidado del 45%. Nuestra estrategia para revertir la intervención del padrón en muy simple, recuperar la fuerza política del MAS, por eso decimos: a cada bala, un voto, a cada muerto, un voto. El objetivo es ganar en primera vuelta, vamos a recuperar democráticamente la Presidencia que nos robaron con el golpe”, advierte Torrico desde La Paz.

Por otro lado, Mamami subraya: “Pertenezco a la consultoría migrante Casa del Pueblo, y desde ese lugar ayudamos a contrarrestar la campaña de desinformación del Consulado. Esa tarea la llevamos adelante con organismos de derechos humanos argentinos porque se está violando el derecho al voto. Es más, hemos recibidos denuncias de compañeros que han recibido destrato y burlas de las autoridades al momento de intentar la reinscripción. Repito, la intención del órgano electoral y del gobierno golpista es evitar que la comunidad boliviana en el exterior, y en especial la que reside en Argentina, pueda ejercer su voto”.

Por último, Leandro Ruiz de Generación Evo en Argentina, recuerda: “Anteriormente los bolivianos residentes en Argentina teníamos varias facilidades para inscribirnos en el padrón. Al tratarse de un trámite engorroso el presidente Evo Morales permitió que el ciudadano pudiera hacer ese procedimiento en cualquier momento del año. Pero, tras el golpe, todo eso cambio. El Consulado implementó un período corto de inscripción, y en lugares como Jujuy directamente no cumplió con la promesa abierta de abrir el reempadronamiento. A su vez, no pusieron la cantidad de operarios suficientes para atender a la ciudadanía en la zona metropolitana. Por ejemplo, en La Matanza dispusieron solamente de dos empleados para atender a muchísima gente, lo que generó enormes filas y disgusto de la gente”.