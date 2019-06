Los discursos de Mauricio Macri incluyen cada vez más críticas a la gestión de Cristina Kirchner a medida que se acercan las elecciones, pero no cuenta que los estudios lo dejan mal parado en cada ocasión. Esta vez, un informe demuestra el beneficio de las netbooks en el desarrollo educativo de los alumnos a pesar de que el mandatario lo haya comparado con "repartir asado y no tener parrilla".

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó en 2016 un estudio sobre el impacto de Conectar Igualdad realizado por las investigadoras del Conicet, Marta Formichella y María Alderete, con datos de las pruebas PISA 2012 que miden la calidad educativa. Allí, las autoras concluyen que “se encontró una diferencia significativa en el rendimiento académico promedio entre el grupo de estudiantes beneficiarios del programa y aquellos que no lo fueron”.

La investigación recomienda “movilizar todos los recursos necesarios para universalizar la conexión a internet en las escuelas de todo el país” para aumentar el impacto del programa, aunque aclara que “esto no debe opacar el hecho de que aún en caso de ausencia de internet las posibilidades pedagógicas de Conectar Igualdad son importantes”.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, criticó durante un anuncio oficial el reparto de netbooks durante la gestión kirchnerista en el marco del programa Conectar Igualdad: “¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego”.