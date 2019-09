Arde Cambiemos: Pichetto se metió en la interna y ya revela su futuro si llega a perder Macri

Miguel Ángel Pichetto les respondió a los dirigentes de Juntos por el Cambio que cuestionaron sus dichos y se metió de lleno en la encendida interna de su espacio. Además, contó qué hará si pierde Mauricio Macri.

El senador y candidato a vicepresidente afirmó: "Yo siempre dije las mismas cosas, sigo pensando de la misma manera, y si a alguien le preocupa, me gustaría que me lo diga de frente. Yo creo que hay que dar la pelea electoral y que el tema no está cerrado".

La semana pasada, Pichetto lanzó frases xenófobas contra una mujer peruana y los movimientos sociales. Esos mensajes del senador generaron molestias en sectores del oficialismo, en plena campaña.

Además, y en diálogo con la periodista Nancy Pazos en La 990, contó qué hará si su fórmula no gana, ya que además deberá dejar su cargo en el Senado.

"Si perdemos, no voy a dejar la política, lo voy a hacer desde afuera del cargo público, voy a seguir comprometido con el conjunto de ideas que quise mantener dentro de mi partido y no pude porque ganaron otras visiones del pensamiento mágico, del modelo de igualitarismo estúpido que nos lleva al fracaso", cerró.

La reacción de Pichetto tiene relación respecto a sus comentarios de la semana pasada. Uno de ellos fue contra las organizaciones sociales. El senador "son una de las causas del endeudamiento público", ya que "no laburan".