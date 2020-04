Alerta: más pasajeros están usando los trenes en medio de la cuarentena por el coronavirus

El secretario General de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, especificó que este lunes, tras arrancar un nuevo periodo de cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril inclusive, "hay más usuarios en algunas líneas ferroviarias" y remarcó que no saben a qué se debe.

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el gremialista mostró su preocupación por la experiencia de la semana pasada, donde no se respetaron las disposiciones del Ministerio de Transporte sobre los servicios públicos: "En la línea Roca ha viajado gente parada". En ese sentido, aclaró: "Nosotros no podemos controlar si la gente que sube cabe toda para ir solo sentados, hay que controlar antes y también en las estaciones intermedias".

Por otro lado, Sasia se refirió al reclamo de algunas empresas de bajar los salarios: "Ambas partes deben reunirse para ver de qué manera sindicatos y empleados se ponen de acuerdo en un ingreso excepcional mientras dure la pandemia, como bajar viáticos".

"No deberían reducirse los salarios en esta situación. Tenemos un conflicto con Ferrosur, Camargo Correa, que quiere bajar salarios a los que no trabajan hoy. Nosotros les dijimos que cuando ganan más, no nos dan de más".