Alejandro Fantino vuelve al periodismo deportivo con un ciclo de entrevistas

Alejandro Fantino vuelve a sus comienzos y tendrá un nuevo programa en ESPN, lo que significa su regreso al periodismo deportivo. Estará solo los fines de semana y será un ciclo de entrevistas con personalidades destacadas del deporte.

"Me motivó volver al ámbito del periodismo deportivo mi carrera, ir navegando todo el tiempo por nuevas aguas. Estaba necesitando volver a navegar la tranquilidad y a su vez la profundidad del periodismo deportivo", aseguró el conductor, en diálogo con Teleshow. A su vez, destacó que "el periodismo deportivo tiene muchas menos presiones que el periodismo político o de actualidad en el que transito en este tiempo, pero tiene una profundidad muy grande".

Desde hoy, sábado 18, Ale comenzará a darle vida a ESPN FC Especiales, un programa que irá todos los sábados y domingos. Esto se suma a su proyecto de política y actualidad por América TV. Pero ese nuevo paso le trae recuerdos de sus comienzos.

"Mar de Fondo me dio una herramienta que es muy linda, que es preguntar sobre los orígenes de la familia. Venía el 8 de Huracán, me terminaba contando que el padre era chapista y salía una charla linda sobre eso. ESPN Estudio fue mucho más profundo, fue la perfección de los programas de entrevistas, la producción fue brillante. Te diría que esos dos programas me dieron mucho vuelo y crecimiento", recordó.