Alberto Fernández: "Si Macri me quiere mandar los atributos por correo, no tengo ningún problema"

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, habló con el periodista Luis Majul y criticó duramente la gestion de Mauricio Macri.

Sobre la posible entrega de atributos y el traspaso de la banda presidencial, el periodista le preguntó si cumplirá con el protocolo, intentando criticar a Cristina Kirchner, por lo que Fernández contestó: “La historia cuenta que es diferente a lo que fue. Yo no lo hubiese hecho, Macri también ponía condiciones. Yo no lo que haría es un problema de eso, si me los quiere mandar por correo, los atributos no los da un presidente, los da el pueblo. Macri no tiene los atributos por Cristina sino por el voto”.

En otro tramo de la entrevista, agregó: "Nadie intervino más en la Justicia" que el actual presidente. Majul le cuestionó que haya sostenido que había que "revisar sentencias" de algunos magistrados, a lo que el profesor de Derecho Penal de la UBA le retrucó: "En una república hay tres poderes: el Poder Ejecutivo se expresa a través de decretos, el Legislativo a través de leyes y el Judicial a través de sentencias. Los tres son actos de gobierno y están sometidos al debate público".

En relación al dólar, el candidato del Frente de Todos sostuvo: "Tenemos una situación delicada con el dólar". "Está bastante bien en ese precio, el dólar tiene que estar lo mas bajo posible", remarcó el postulante opositor.