Alberto Fernández le bajo el tono al conflicto con el gobierno porteño por la baja en la coparticipación

Alberto Fernández tomó la decisión de bajarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de 1,4 al 3,7% durante el gobierno de Mauricio Macri. El Presidente confirmó que habló con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta y dijo que "lo entendió".

"Estamos conversando, no pasa nada, no sé por qué han hecho un lío tan grande. Hay que ordenar las cuentas del Estado nacional, estamos hablando muy bien con el Jefe de Gobierno y vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero no es algo que no podamos resolver hablando", sostuvo hoy Fernández.

Lo hizo antes de ingresar al CCK para participar junto a su Gabinete de una jornada de capacitación sobre temáticas de género. Ante una consulta del grupo Clarín, el mandatario resaltó además que siempre tuvo "una buena respuesta de parte de Horacio Rodríguez Larreta", y confió en "resolverlo".

"Todos saben que tenemos que ajustar cuentas y ordenar cuentas. Ya lo hablé alguna vez con él, lo entiende, vamos a trabajar juntos. Es el único distrito que se llevó coparticipación secundaria, ninguna otra provincia se llevó eso", remarcó el Presidente.

La reducción será, por ahora, de un punto porcentual que de acuerdo al actual presupuesto representa unos 36 mil millones de pesos. Se determinará por decreto, aunque aún no tiene fecha de publicación. Aún resta su publicación en el Boletín Oficial y conocer con detalle cuál será el monto, pero ya es un hecho que en los próximos días Alberto Fernández firmará un decreto para reducir la coparticipación que percibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Este hecho representa una marcha atrás de tan sólo una parte de los recursos extra otorgados por Mauricio Macri en enero de 2016. Por entonces, a poco de asumir, el entonces presidente le concedió al también flamante jefe de Gobierno un incremento en la coparticipación que pasó de 1,4 al 3,7%, para solventar los costos del traspaso de la Policía Federal al ámbito metropolitano, según la excusa de Cambiemos. Luego, el guarismo se reduciría al 3,5% a raíz del Consenso Fiscal de noviembre de 2017.