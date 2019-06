Alberto Fernández inició su campaña en San Juan apostando por el federalismo

Escoltado por el gobernador Sergio Uñac y por el presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, el precandidato a presidente por el Frente Todos, Alberto Fernández llegó este jueves a San Juan para presidir el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera de los niños del departamento de Chimbas y para reunirse con partidarios políticos, y con miembros de la CGT local, en el marco de un día feriado en San Juan.

Con la visita matutina, que tuvo su inicio antes de las 8 la mañana, cuando arribó en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, el hombre que tendrá como acompañante a Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula que transitará las PASO de agosto, a nivel nacional, remarcó la importancia de haber comenzado su gira por el país en suelo sanjuanino.

“Estoy contento de estar con Sergio Uñac, porque es un hombre con un potencial enorme que, cuando uno revisa lo que ha sido su gobierno, uno se da cuenta lo bueno que puede ser encarar seriamente un rumbo, sin declinar sus objetivos”, remarcó, explicando que ese era el motivo de comenzar su gira por San Juan.

En un contexto relajado y sin pelos en la lengua, Fernández se animó a dialogar cerca de 40 minutos con la prensa local. Habló de varios temas interesantes para el público sanjuanino como lo fueron el Túnel de Agua Negra, y lo transcendente de tener un paso fronterizo que conecte Argentina con el Pacífico, de manera directa; las políticas regionales.

Fernández aprovechó para defender a Cristina Fernández de Kirchner y a subrayar que “si hay justicia en Argentina, a Cristina no la van a condenar”. En ese tema, explicó que “quiere la misma propia de un estado de derecho, con jueces honestos que no respondan al poder político de turno. Los jueces tendrán que explicar lo que escribieron y decidieron, no a mí sino a los argentinos”. En ese tono declaró que “Alberto Fernández no tiene vocación de venganza sobre los jueces que han desfavorecido al Kirchnerismo”. “La venganza nos dejó en este lugar. No vengo a vengar a nadie ni a vengarme de nadie, sí vengo a hacer la República que todos reclaman”, dijo.

También, aprovechó para aclarar que no quiere, bajo ningún aspecto, cambiar la constitución. “Para mí la Constitución no es un problema porque desde Néstor Kirchner nos permitió hacer lo que teníamos que hacer”.

Con todas esas premisas, Fernández habló de federalismo con varios nombres. Cooparticipación con las provincias, deudas de la Nación para con San Juan, especialmente, desigualdad de distribución de recursos, entre otros temas, tocó.

En tanto, le dedicó un capítulo a la despenalización del aborto, que es tan cuestionado por los sanjuaninos, quienes se han manifestado en contra de su aprobación en Diputado. Dijo que es un tema que hay que debatir, porque no puede ser que haya mujeres que sigan muriendo. “No me gusta que se divida la Argentina por un tema, pero hay que asumir que hay problema que resolver y es que hay mujeres que mueren haciéndose abortos. Este no es un problema religioso ni es un problema moral, es un tema de Salud Pública. ¿Merece un mayor debate? Habremos el debate más profundo”, prometió.

Por último, disparó contra el gobierno macrista y aseguró que “el principal objetivo es recuperar una Argentina equilibrada con pleno trabajo y con posibilidad de desarrollo para todos”. “El tema es qué quieren los argentinos, si acelerar el presente o que realmente comencemos a cambiarlo, y a mejorar”.