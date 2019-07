Alberto Fernández: “Estamos bien en las encuestas y Macri está preocupado”

El precandidato a Presidente por el Frente de Todos visitó los estudios de El Destape y consideró que en las encuestas el Frente de Todos está bien y que "ellos están asustados por eso".

Al ser consultado sobre las diferencias entre esta elección y las de 2015, el dirigente destacó que “en aquel entonces Macri era una expectativa y ahora es una realidad” y agregó que “ya nadie cree que puede hacer lo que dijo que iba a hacer, lo único que se verifica todos los días es que los datos de economía son absolutamente negativos para la gente”

“No hay ningún dato a favor de la gente”, destacó.

“¿Quienes ganan este sistema ganan? Los que compran LELIQ, los bancos, las empresas distribuidoras de energía, ¿Quién gana? No gana nadie la verdad y todos los datos que tenga la economía te muestran que la actividad económica para abajo que el año que viene”, agregó.

“La inflación no logran contenerla, que la pobreza aumenta todos los días, que el desempleo no para de crecer y el cierre de empresas no para. Todos los días hay una nueva empresa o nuevo comercio paralizado cerrado eso es lo que nos está pasando”, cerró.