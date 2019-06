Alberto Fernández: "El día que ninguna mujer se muera por aborto en Argentina yo voy a estar tranquilo"

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, dio algunas entrevistas donde reivindicó la legalización de la marihuana y del aborto y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri.

El hombre que encabeza la fórmula que lleva a Cristina Kirchner como precandidata a vicepresidenta, se manifestó esta tarde a favor de legalizar la tenencia de cannabis y consideró un "fracaso" la guerra al narcotráfico planteada en la actualidad.

En el programa "Pasaron cosas" de Radio Con Vos, planteó que "la solución" para combatir las adicciones no es perseguir a los fumadores de marihuana.

"Hemos intentado con la guerra contra el narcotráfico una y mil veces y no hemos resuelto el problema de las adicciones. Las adicciones tienen distintos niveles, según dice la ciencia médica; adicciones que son más dañinas que otras para la salud humana. Pero algunas drogas son hasta menos nocivas que el tabaco, que circula libremente entre nosotros y mata a mucha gente de cáncer", afirmó.

Más tarde, explicó que se siente "un liberal de izquierda, un liberal progresista". "Creo en las libertades individuales y creo que el Estado tiene que estar presente para lo que el mercado requiera, soy un peronista", argumentó.

En la entrevista realizada en El Último Semestre, el programa de Cynthia García, el exjefe de Gabinete confirmó que está "inaugurando la rama del liberalismo progresista peronista".

En esa misma línea marcó su posicionamiento respecto a uno de los temas más sensibles de la agenda electoral: la legalización del aborto.

"Hay gente que me dice que no hable del aborto. Quiero que las mujeres dejen de morirse por eso, ¿quieren que no hable de eso?", puntualizó.

Y profundizó: "El día que ninguna mujer se muera por aborto en Argentina yo voy a estar tranquilo".

También apuntó contra el Gobierno: "Macri todos los días tira nafta al fuego para que la situación empeore."

Después de resaltar la importancia de la unidad de cara a las elecciones de octubre, confirmó que "nadie puede vivir en paz en un país donde uno de cada dos chicos es pobre".