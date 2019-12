Alberto Fernández convocará a sesiones extraordinarias para aprobar tres proyectos de emergencia

Alberto Fernández convocará a sesiones extraordinarias este jueves y el Congreso de la Nación comenzará a trabajar la semana que viene para aprobar tres proyectos de emergencia: la económica, la social y la de salud. Sin embargo, el debate por el presupuesto 2020 deberá esperar unos meses más, hasta que el equipo del Ministerio de Economía elabore un nuevo proyecto.

Como ya precisó el Presidente en varios de sus discursos, la Argentina que dejó Mauricio Macri presenta graves problemas de desigualdad, el aumento de la pobreza, de la indigencia, de falta de trabajo y la vuelta de enfermedades que se habían erradicado, como el sarampión.

Los tres proyectos ingresarían este mismo jueves al Congreso para comenzar a trabajarlos rápidamente durante diciembre, en sesiones extraordinarias. La definición se tomó en una reunión que mantuvieron el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa y el líder de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Desde la flamante oposición pidieron tener cuanto antes el texto de los proyectos para poder estudiarlos. Se prevé que los ministros de cada área asistan al Congreso para explicarle a los legisladores de ambas cámaras los motivos de las declaraciones de emergencia. En el caso de la sanitaria y la social, la emergencia está actualmente en vigencia pero sólo hasta el 31 de enero por lo que se necesita una nueva ley para extenderlas.

La oposición está especialmente preocupada por las consecuencias de la emergencia económica ya que le da herramientas discrecionales al Ejecutivo para reasignar partidas. El peronismo, cuando se aprobó en 2017, fijó un tope del 5 por ciento del Presupuesto, que en esta ocasión no sería modificado. En el encuentro con Máximo y Massa, les advirtieron que no acompañan la creación de nuevos impuestos y que no considera que se necesite una ley de Emergencia para subir o bajar retenciones, como deslizó el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

El martes se convocará a las comisiones de Presupuesto, Legislación General y a pedido de Juntos por el Cambio podría sumarse Salud. Una vez que se emita dictamen, entre miércoles y jueves habrá sesión para aprobar los tres proyectos.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró más temprano que la emergencia económica incluirá las facultades extraordinarias para reasignar partidas y modificar eventualmente impuestos pero adelantó que no tienen previsto desdoblar el mercado cambiario o fijar un recargo por las compras en dólar.

En su discurso de asunción, ante la Asamblea Legislativa, Fernández expresó: "En un contexto de gravedad extrema, de emergencia, debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre, no se le puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes".

Por eso, el Presidente sostuvo: "Debemos salir de esta situación con solidaridad, para que cuando se encienda la economía todos los sectores, sin excepción, puedan verse beneficiados. Pero hasta eliminar el hambre le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más capacidad de darlo. Comenzar por los últimos, para llegar a todos".

El mensaje de Alberto fue muy claro: los que más tienen van a tener que ser solidarios con los que menos tienen y más padecen las cargas de la economía y los impuestos. Según se estima, un aumento de las retenciones tendría un impacto de $2.000 millones anualizados, sin afectar la producción.

Por su parte, la emergencia social seguramente hará foco en el aumento de la pobreza que, según la UCA, alcanzó al 41% de la población y casi al 60% de los niños, niñas y adolescentes. Al igual que la indigencia, que llegó al 8,1%. Una materia por la que Mauricio Macri pidió ser evaluado al dejar la Presidencia.

Finalmente, como ya anunciaron antes de la asunción, buscarán declarar la emergencia sanitaria. El ministerio -que volvió a tener ese status hoy, después de que el macrismo lo eliminara - a cargo de Ginés González García buscará hacer frente a la ausencia de vacunas y la propagación de enfermedades ya erradicadas.

De este modo, este jueves se concretará el llamado a sesiones extraordinarias y se intimará a los jueces para que notifiquen a los diputados suplentes que deberán asumir el miércoles por la mañana.

Así, como era de esperarse, el Congreso sesionará de forma extraordinaria pero no tratará el proyecto del Presupuesto 2020 presentado por la gestión anterior. "Sus números no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente han sido asumidos", dijo Alberto ante la Asamblea Legislativa.