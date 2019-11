Alberto Fernández contra la OEA: "La gestión de Luis Almagro será recordada como una de las más penosas"

El Presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, habló este viernes en exclusiva con El Destape Radio y criticó duramente el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el golpe de Estado en el país vecino de Bolivia y el posterior exilio de Evo Morales a México.

Alberto Fernández habló y tras la exclusiva entrevista que se realizó en el programa “Habrá Consecuencias” y coincidió con su par boliviano sobre el rol de del organismo regional que contribuyó al asalto institucional. Sin eufemismos, Fernández dijo: “La gestión de (el secretario general de la OEA, Luis) Almagro será como una de las mas penosas que la OEA ha tenido y creo que va a tener que explicar porque yo no cité a los veedores”.

Previamente el Presidente Evo Morales afirmó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue parte del golpe de Estado que lo obligó a abandonar el poder y a refugiarse en México para resguardar su vida. En una entrevista con El Destape Radio, el líder indígena manifestó que abandonó su país para evitar que quemen casas y que asesinen a más personas.

"Frente a las denuncias de fraude, yo pedí que cualquier organismo internacional haga una evaluación interna. Hubo algunos errores, pero no hubo fraude. ¿Cómo pudo haber fraude? No soy de la mentira, no soy de la gente que hace daño. El informe de la OEA no estaba basado en una auditoría técnico o jurídica sino que era netamente político", denunció Evo en el programa “Habrá Consecuencias”.