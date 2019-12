Acusan a Pampita de violencia psicológica: "Perdí un embarazo"

La niñera Viviana Benítez acusó que la modelo Carolina "Pampita" Ardohain ejerció violencia psicológica sobre ella y le produjo un estrés que le hizo perder un embarazo de tres meses. La mujer afirmó que comenzó a trabajar en 2014 por recomendación de una vecina, que estaba en blanco y que a veces trabajaba los fines de semana sin recibir un pago extra.

"Mi vínculo con ella se rompe por muchas situaciones raras. Siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, aunque después pedía disculpas. Sus chicos estaban conmigo las 24 horas. En el 2017 vino de no sé de dónde, entró a la cocina y nos dijo que se le había perdido la llave de la caja fuerte de la casa. 'Me robaron esto. Hablen entre ustedes y que aparezca ahora. Ustedes saben todo lo que hago y mis movimientos. Que aparezca antes de las 11 de la mañana', decía furiosa. Yo en ese momento estaba embarazada. Al día siguiente perdí a mi bebé. El médico dice que pudo haber sido por estrés", detalló la joven.

En el canal Crónica TV, la mujer se presentó junto a su abogado Federico Alejandro, quien sostuvo que harán un reclamo laboral por irregularidades en las condiciones de contratación y precisó que su clienta vivió un hostigamiento constante y fue víctima de falsas acusaciones.

Luego de las acusaciones televisivas, la modelo Pampita se comunicó con Crónica TV para hacerse su descargo, desmentir los malos tratos contra la empleada Benítez y manifestar que tiene pruebas de que hizo los pagos correspondientes.

"Me sorprende la presencia de Vivi ahí. No me quedó otra que comunicarme por la cantidad de cosas falsas que se están diciendo. Esto se resolverá en la Justicia. Ella fue una de mis damas de honor en el casamiento, siento afecto y le confiaba lo más importante que tengo en la vida: mis hijos. Cuento con muchas pruebas de todo lo que se le pagó. Tengo todos los Whatsapp de todas las veces que ella renunció por voluntad propia y los pedidos que hizo para reincorporarse. Hasta me pedía ropa y zapatos para ir a bailar", afirmó.