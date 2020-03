¿Vuelve el Fútbol para Todos? La inesperada respuesta de Turner a Alberto Fernández

Luego del pedido del Presidente de la Nación de que el fútbol pudiera ser televisado de manera gratuita, la empresa Turner, dueña del 50% de los derechos de transmisión del fútbol a través de TNT Sports, afirmó que su voluntad "es ayudar" y que mantendrán una reunión durante este lunes para analizar la solicitada oficial.

"Respuesta al Presidente de la Nación, Doctor Alberto Fernández, a su pedido de que se emitan de manera gratuita los partidos de la Copa Superliga hasta el 31 de marzo de 2020",compartió el multimedio de contenido en la red social Twitter.

"Frente a los anuncios del Presidente de la Nación y su pedido a las empresas poseedoras de los derechos de televisación de fútbol argentino que se emitan de manera gratuita los partidos de la Copa Superliga, hasta el 31 de marzo de 2020; TNT Sports, titular del 50% de esos derechos, quiere expresar la intención de colaborar durante la emergencia provocada por el COVID-19", expresó.

Y cerró: "Frente a esta situación, Turner Argentina durante el día de mañana analizará, en forma conunta con los distribuidores de TNT Sports de todo el país, la forma adecuada de posibilitar que momentáneamente más gente acceda a sus contenidos".

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, había considerado el domingo que "no hay inconvenientes" en que la Copa Superliga de fútbol y el resto de los torneos de AFA se realicen "a puertas cerradas", en medio del anuncio de un paquete de acciones para disminuir la propagación del coronavirus, incluida la suspensión de clases por quince días.

"Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no veo inconvenientes para que se siga", respondió Fernández consultado puntualmente en una conferencia de prensa. Segundos antes, el Presidente había anunciado la suspensión de eventos deportivos o musicales que incluyan la aglomeración de "muchas personas".

Además, Fernández reclamó que, ante la imposibilidad de concurrir a los estadios, los encuentros de Primera División puedan televisarse en forma pública y no a través del sistema pago como hasta el momento. "Me encantaría que le den a los argentinos la posibilidad de verlo por la televisión abierta, para muchos es un gran divertimento poder verlo", indicó.

Más allá de las declaraciones del Presidente, tal como se adelantó en los últimos días, la definición final por parte de la AFA se dará el martes, luego de una reunión interministerial y sindical.

Es que, al margen del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y representante del Comité Ejecutivo, estarán enviados del Ministerio de Salud de la Nación y el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi.

"Si no jugamos, no entrenamos. Si no jugamos, ni entrenamos, nos quedamos en nuestra casa. Pero por ahí vamos al Supermercado. Ahí hay gente que trabaja. Si un futbolista se queda en su casa, no debe mandar a sus hijos a la escuela, si tiene empleada doméstica, esa persona tampoco tiene que trabajar. Con ese criterio, el que maneja el colectivo tampoco debería manejarlo. Acá, el análisis es mucho más profundo. Si se para el fútbol, se tiene que parar el país", había dicho Marchi el viernes.