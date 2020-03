¿Rompió la cuarententa? Nacho Viale visitó a Mirtha Legrand y lo destrozaron

En medio del aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el gobierno de Alberto Fernández para impedir la propagación del coronavirus, Nacho Viale fue a la casa de Mirtha Legrand y en las redes sociales desaprobaron la decisión.

Según relató el productor, fue en moto hasta la residencia de la conductora en la Avenida Libertador para llevarle unos potes de alcohol en gel, que le dejó al personal doméstico.

Esto generó una ola de críticas y comentarios negativos contra ambos por poner en juego la salud de terceros por el riesgo de contagio.

Operativo alcohol en gel🧴

Mirtha Legrand está en plena cuarentena y se quedó sin alcohol en su casa. Su nieto Nacho Viale fue en moto a llevarle, se lo dejó a Elvira y se llevo paquetes para su mamá que le mandó Mirtha. Toda la intimidad de la familia quedó registrada. Mirá! pic.twitter.com/FF18zQrusy — MirthaShow (@MirthaShow) March 28, 2020

Pero Viale no se quedó callado, reaccionó y respondió con violencia. "Para los boludos de turno y que no leyeron las historias anteriores. Compré alcohol en gel para mi casa y Mirtha Legrand no tenía. Le llevé dos botellas y ya estoy en mi casa de nuevo", escribió el productor.

Vale aclarar que al ser productor, Viale no está alcanzado por el decreto que impone la cuarentena obligatoria ya que su trabajo se desarrolla en un medio de comunicación.