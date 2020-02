Matías Almeyda es recordado con afecto por muchos hinchas de River. Y por otros tantos, no. El 'Pelado' despierta amores y odios cada vez que su nombre suena con fuerza en los pasillos del estadio Monumental. Sin embargo, sus últimas declaraciones no cayeron para nada bien ni en un sector ni en otro: confesó de qué club es hincha, y no mencionó al 'Millonario'.

Entonces, ¿de qué club es el ex entrenador y futbolista del elenco de Núñez? "Si tengo que elegir un club, soy hincha de Chivas. Fue un lugar donde me sentí muy bien, donde me veía reflejado, fue algo muy lindo", manifestó (en diálogo con ESPN) quien logró tres títulos locales, una Copa Libertadores, el descenso y el ascenso con un equipo que lo ha marcado a fuego.

CHIVAS POR ENCIMA DE RIVER😱

Así lo declaró nuestro eterno pastor, Matías Almeyda, considerándose más hincha del Rebaño que de los Millonarios🔴⚪

Como no quererte Mati, imposible❤️

🎥: ESPN

Chivas de Guadalajara fue su casa en México, donde logró llevar al 'Rebaño Sagrado' hacia lo más alto: ganó una 'Conchachampions' (el torneo más importante de Norteamérica) y se consagró en diferentes torneos del plano local. ¿Y River qué es para él? "Una pasión eterna".

Tiempo atrás, en el programa que Diego Maradona llevó adelante en El Trece, Almeyda confesó su amor por 'Pelusa' y reconoció que de chico vestía una camiseta de Boca con el número 10. Esto provocó la sorpresa del astro, quien al enterarse el nombre de su fanático mostró asombro al aire de La Noche del Diez.