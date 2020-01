"Me rompí todo, traeme hielo", el accidente de Jacobo Winogrand que hizo estallar a Moria

Jacobo “Chizito” Winograd volvió a la televisión con todo. En estos días, se casó en un programa con Silvia Suller. Y en la misma semana, participó en el programa de Moria Casán “Incorrectas” y tuvo un tremendo accidente.

Ocurre que, Moria Casán presentó un informe sobre Claudio Caniggia​ y su novia, Sofía Bonelli. Cuando volvieron al piso, en lugar de analizar el contenido de lo que acababa de emitirse, Moria estaba estallada en un ataque de risa y se cubría su rostro, porque no podía seguir hablando.

¿Qué fue lo que despertó tanta risa en la diva? Jacobo se levantó de golpe de la silla que ocupaba para pasar a otro sector de la escenografía. En ese cambio abrupto, se llevó por delante la punta de una mesa y se lastimó en la tibia de la pierna derecha, lo que le produjo un corte del que emanaba mucha sangre.

"Me dijeron que venga para acá, que vaya para allá, no sabía para dónde carajo ir", gritó Jacobo explicándole a Moria lo que le había pasado. Ante la risa generalizada de todos, el mediático se enojó y continuó con su reclamo: "Con la mesa me rompí todo, traeme hielo. Una curita...", le exigió a un productor, mientras estiraba su pierna en una mesa y secaba la sangre.

Lo positivo del tema fue que Moria decretó que nunca más iban a sentar a los invitados en ese sector. "Vamos a volver a la mesa grande, así nadie más se golpea", disparó la conductora. Mientras Jacobo pedía asistencia.