Julieta Prandi denunció a su ex pareja por violencia familiar y relató las situaciones de hostigamiento que vivió

Violencia psicológica, violencia económica, hostigamiento, control y aislamiento, es lo que sufrió la modelo Julieta Prandi por parte de su ex marido Claudio Contardi, a quien denunció el 9 de octubre por violencia familiar en el Juzgado de Familia N°3 de San Isidro.

En una entrevista con Infobae, la actriz contó con detalles el calvario que vive desde hace varios años cuando estaba en pareja con el empresario y cómo la situación se agravó cuando decidió separase definitivamente.

Prandi reveló que Contardi la estafó con la compra de la casa que compraron juntos, le hizo perder su departamento, la controlaba a diario y le negaba a que vaya a trabajar. También, la maltrataba psicológicamente, le robó su billetera en una ocasión y obligaba a su hijo Mateo a que la llamara de forma despectiva y lo amenazaba para que le mintiera.

“Nunca me llegó a pegar. Me gritaba pegado a mi cara... En enero tenía que ir a Pinamar porque tenía un desfile y me tuvieron que mandar un remise porque él quería que yo fuese y volviese en el mismo día. Tuve que ir en remise, desfilar y volver porque él no quería que me quedara a dormir allá. Al principio ni así quería que fuera. Yo le dije que iba a ir igual y él seguía con el insulto, con la agresión, la locura. En un momento me encierro en el baño y me sigue gritando afuera, empieza a patear la puerta y la rompe a patadas. Mis hijos estaban allí escuchando todo. Entonces pensé que lo mejor era volverme, porque tuve miedo por mis hijos. Él había roto la puerta a patadas, todo era muy violento”, relató la modelo.

Prandi tomó la decisión de denunciarlo cuando se enteró el hostigamiento al que era sometido su hijo mayor por parte del padre. Ahora, esperan que la Justicia accione ya que Contardi no se presentó a la última audiencia.