El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, junto con el secretario de Educación y Deportes local, Damián Sala, lanzó el programa “Lanús construye futuro” un paquete de medidas destinado a la ejecución de proyectos vinculados a la educación y formación de niños, niñas y adolescentes. La presentación se realizó en el SUM de la nueva escuela municipal bilingüe “Manuel Lainez”, donde además el jefe comunal entregó a modo simbólico kits escolares a estudiantes de esa institución.

"Poniéndonos a cinco años vista para atrás, esto era un matorral que no dejaba ver la estructura. Ver esto ahora muestra un sueño realizado, fue un sueño en conjunto de todo el equipo, parecía imposible y acá está", destacó Grindetti al referirse a la primera escuela municipal bilingüe, y agregó que "pensar en educación no es solo mirar presupuestos, es pensar en invertir para preparar a los chicos para un mundo que avanza a pasos agigantados".

El intendente, que expresó sus deseos de ser parte del acto de colación de los primeros egresados y egresadas de la escuela Manuel Lainez, de Villa Jardín, indicó que "no es un capricho" que los chicos y chicas tengan inglés en las escuelas. "Hoy un chico que no habla inglés tiene menos posibilidades de desarrollo que uno que habla inglés", afirmó.

Por su parte Damián Sala expresó: "Esto no se podría haber hecho sin todo el trabajo en equipo de todas las áreas del Municipio. Para mí es un orgullo ver a los chicos que cuando salgan de esta escuela, van a salir hablando muy bien inglés y eso es una herramienta para cada uno de los chicos".

Entre las acciones del programa "Lanús construye futuro" se destaca la creación de la primera escuela bilingüe “Manuel Lainez”, que comenzará a funcionar este año en doble turno y con un total de 30 estudiantes de primer grado. Para el inicio de clases, cada integrante del curso recibirá una mochila, libros de estudio y útiles escolares necesarios para el desarrollo educativo.

Por otra parte, el Municipio de Lanús está invirtiendo mediante este mismo programa en la realización de obras y en la incorporación de mobiliario escolar. En ese sentido, a lo largo de enero y febrero se realizaron tareas de mantenimiento y reformas en 25 instituciones, para lo cual se invirtió un total de 110 millones de pesos. Por otra parte, 127 aulas de jardines y escuelas primarias públicas recibieron sillas y pupitres, logrando así la entrega de un total de 1340 mesas y 2800 sillas, con una inversión de 18 millones de pesos.

"Lanús construye futuro" incluye también la realización de 24 obras en 25 edificios provinciales y centros educativos, 20 intervenciones en edificios provinciales y centros educativos, y otras 6 en centros provinciales. En ese mismo sentido, se realizaron trabajos de mantenimiento en 38 escuelas provinciales y centros educativos en 31 edificios por $30.000.000, mantenimiento de comedores y cocinas en 219 escuelas provinciales y centros educativos por $4.000.000 y se garantizó el funcionamiento de Centros Educativos con una inversión de $26.385.347.

En el marco de la pandemia, el Municipio de Lanús garantizó además la entrega de módulos alimentarios para 18 centros educativos y para la escuela municipal Bilingue.

En lo referido a material educativo, el Municipio invirtió 16 millones de pesos en más de 27 mil manuales para estudiantes de 1° a 6° grado de primaria de 68 escuelas públicas del distrito. Además, se invirtió un millón de pesos en 58 “kits de robótica” que serán entregados a Centros Educativos municipales y a la escuela bilingüe para el beneficio de más de 2700 estudiantes.

Por último, mediante el programa “Renovación de bibliotecas escolares”, se incorporarán 50 libros de cuentos y novelas clásicas a cada biblioteca de escuela, tanto públicas como privadas.

Además de los mencionados, participaron de la presentación la senadora provincial Lorena Petrovich; el jefe de gabinete Diego Kravetz; la directora de la escuela Manuel Lainez, Liliana Catorina, secretarios de las distintas áreas del Municipio, consejeros escolares y concejales.

