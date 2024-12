China sanciona a empresas y ejecutivos militares por la venta de armas de EEUU a Taiwán

Ilustración fotográfica con las banderas de China y Taiwán.

China sancionó a siete empresas industriales militares y a altos ejecutivos relacionados con ellas por la asistencia y venta de armas estadounidenses a Taiwán, según informó el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Insitu Inc, filial de Boeing, Raytheon Canada y Raytheon Australia, de RTX Inc, así como Hudson Technologies Co. figuran entre las empresas mencionadas por el ministerio en un comunicado.

Estados Unidos aprobó recientemente 571,3 millones de dólares en ayudas a la defensa de Taiwán, tras dar luz verde a ventas de armas por un valor estimado de 385 millones de dólares.

China reclama Taiwán -de gobierno democrático- como territorio propio y nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a la isla a su control. Taiwán se opone con firmeza a las pretensiones de soberanía de China y afirma que sólo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, a pesar de la falta de lazos diplomáticos formales entre Washington y Taipéi.

Las sanciones congelarán los activos de las empresas y ejecutivos en China y prohibirán a organizaciones y particulares chinos comerciar o colaborar con ellos, según el ministerio.

La medida estadounidense "socava gravemente la soberanía y la integridad territorial de China", declaró un portavoz del ministerio en una rueda de prensa celebrada el viernes.

China insta a Estados Unidos a que respete el principio de una sola China y deje de armar a Taiwán, declaró la portavoz Mao Ning, añadiendo que Pekín "tomará todas las medidas necesarias" para salvaguardar su seguridad y sus intereses.

Con información de Reuters