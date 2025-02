El Kremlin adopta una postura críptica sobre los contactos entre Putin y Trump

Presidente ruso se reúne con jóvenes científicos en Moscú

El Kremlin dijo el lunes que no podía confirmar ni desmentir si el presidente ruso, Vladimir Putin, había hablado por teléfono con el estadounidense, Donald Trump, sobre encontrar una forma de detener la guerra en Ucrania.

El misterio rodea el primer contacto directo entre los líderes de las dos mayores potencias nucleares desde que Rusia comenzó su guerra a gran escala en Ucrania en febrero de 2022, con tanto Washington como Moscú ofreciendo respuestas incompletas y ambiguas.

Trump, en declaraciones con periodistas a bordo del Air Force One el domingo, dijo que creía que Estados Unidos estaba haciendo progresos, pero se negó a proporcionar detalles sobre cualquier comunicación con Putin.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Consultado sobre si había mantenido alguna conversación con Putin desde que asumió la presidencia el 20 de enero o antes, Trump respondió: "La he tenido. Digamos que la he tenido (...) Y espero tener muchas más conversaciones. Tenemos que acabar con esa guerra".

"Si estamos hablando, no quiero hablarles de las conversaciones", dijo Trump.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en declaraciones a periodistas en Moscú, repitió una declaración del domingo sobre si había habido o no una llamada telefónica Putin-Trump: "No hay nada más que pueda decir. No puedo confirmarlo ni negarlo".

El conflicto en el este de Ucrania comenzó en 2014 después de que un presidente favorable a Rusia fue derrocado en la Revolución Maidan de Ucrania y Rusia se anexionó Crimea, con las fuerzas separatistas respaldadas por Moscú luchando contra las fuerzas armadas de Ucrania.

Putin habló por última vez con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en febrero de 2022, poco antes de ordenar la entrada de tropas en Ucrania.

Con información de Reuters