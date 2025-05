El vicepresidente de EEUU afirma que la guerra entre India y Pakistán "no es asunto nuestro"

FOTO DE ARCHIVO. El vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, pronuncia un discurso en el Centro Internacional Rajasthan en Jaipur, India.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que India y Pakistán deberían rebajar la tensión, pero añadió que Estados Unidos no puede controlar a los vecinos asiáticos, que cuentan con armamento nuclear, y que una guerra entre ellos no sería "asunto nuestro".

"Queremos que esto se calme lo antes posible. Pero no podemos controlar a estos países", dijo Vance en una entrevista en el programa de Fox News "The Story with Martha MacCallum".

"Lo que podemos hacer es intentar animar a esta gente a que reduzca un poco la tensión, pero no vamos a involucrarnos en una guerra que no es fundamentalmente asunto nuestro y que no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos para controlarla", añadió.

India es un socio importante para Washington, que pretende contrarrestar la creciente influencia de China, mientras que Pakistán sigue siendo un aliado de Estados Unidos a pesar de su menor importancia tras la retirada de Washington del vecino Afganistán en 2021.

Algunos analistas y exresponsables han dicho que la participación de Estados Unidos para lograr objetivos diplomáticos en la guerra de Rusia en Ucrania y la guerra de Israel en Gaza puede hacer que Washington deje solos a India y Pakistán en los primeros días de sus tensiones, sin mucha presión directa del Gobierno estadounidense.

Pakistán e India se acusaron mutuamente de lanzar ataques con aviones no tripulados y el ministro de Defensa de Islamabad dijo que las represalias eran "cada vez más probables", en el segundo día de grandes enfrentamientos el jueves. En dos días de enfrentamientos murieron casi medio centenar de personas.

La nueva escalada en la rivalidad entre India y Pakistán, que dura ya décadas, comenzó el 22 de abril, cuando unos militantes islamistas mataron a 26 personas en la Cachemira administrada por India, en un ataque que Nueva Delhi atribuyó a Islamabad, que negó las acusaciones y pidió una investigación neutral.

"Nuestra esperanza y nuestra expectativa es que esto no se convierta en una guerra regional más amplia o, Dios no lo quiera, en un conflicto nuclear", declaró Vance el jueves.

Washington ha mantenido conversaciones periódicas con ambos en los últimos días, incluido el jueves, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo llamadas con el primer ministro de Pakistán y el ministro de Exteriores de India, instándoles a desescalar y a mantener un diálogo directo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de vergüenza el aumento de las tensiones. El miércoles, dijo que esperaba que los dos países se detuvieran ahora, después de ir "ojo por ojo". El Departamento de Estado instó a ambos países a trabajar hacia lo que Washington denomina una "solución responsable".

Con información de Reuters